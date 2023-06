Final Fantasy XVI: Erste Test-Wertung, Spielzeit und Preload gestartet

Während „Final Fantasy XVI“ kurz vor der Veröffentlichung steht, tauchte eine erste Wertung auf. Sie entstammt der japanischen Famitsu und spricht eine klare Kaufempfehlung aus.

So kommt der Titel in der Famitsu auf eine Test-Wertung von 39/40 (10/10/9/10) und schrammt damit knapp an einem perfekten Ergebnis vorbei. Mit weiteren Tests ist heute im Laufe des Tages zu rechnen, wie kürzlich auf Resetera verkündet wurde. Die dortigen User gehen davon aus, dass sich der Score von „Final Fantasy XVI“ irgendwo zwischen 87 und 93 einpendeln wird.

So lange beschäftigt euch Final Fantasy XVI

Dem Famitsu-Bericht lassen sich ebenfalls weitere Informationen zum Umfang des Rollenspiels entnehmen. So können sich Spieler in etwa 30 bis 40 Stunden durch die Hauptkampagne arbeiten. Wenn sie alles erledigen möchten, sind es um die 70 Stunden.

Mindestens so viel Zeit ist ebenfalls notwendig, um die Platin-Trophäe zu verdienen. Hier wird in neusten Berichten auf eine nötige Spielzeit von 70 bis 90 Stunden verwiesen.

„Final Fantasy XVI“ verfügt demnach über 40 Bronze-Trophäen, sechs Silber-Trophäen und drei Gold-Trophäen, die vor der Platin-Trophäe freigeschaltet werden müssen.

Preload von FFXVI gestartet

Spieler, die sich eine digitale Edition des Rollenspiels gönnen und am morgigen Launch-Tag möglichst schnell starten möchten, können den Download von „Final Fantasy XVI“ bereits in die Wege leiten. Ein Preload wird angeboten.

Beim Download des PS5-Exklusivspiels werden rund 90 GB auf die Konsole geladen. Nach der Installation müssen Spieler nur noch darauf warten, dass der Titel morgen freigeschaltet wird.

Soll es hingegen die Disk-Fassung von „Final Fantasy XVI“ sein, kann unter anderem beim Versandhändler Amazon* zugeschlagen werden.

„Final Fantasy XVI“ kommt am morgigen 22. Juni 2023 exklusiv für die PS5 auf den Markt. Nachdem der Publisher Square Enix ursprünglich keine Pläne für einen Day-One-Patch hatte, ruderte der Produzent kürzlich zurück und verwies darauf, dass mit einem solchen Update nun doch einige finale Probleme aus der Welt geschafft werden sollen.

