Final Fantasy XVI: Der Reihe nicht würdig? Spieler sind gespalten

Nachdem die Pressewertungen auf einen starken „Final Fantasy“-Ableger hindeuteten, können inzwischen auch User ihre Meinung abgeben. Wie wir es schon öfter beobachtet haben, sind sich die Spieler nicht ganz so einig wie die zahlreichen Redakteure. So beträgt der User-Score gerade 7,0 Punkte, während der Metascore auf ganze 88 Punkte kommt.

Review-Bombing zu befürchten

Auf Twitter sprechen bereits mehrere Nutzer von einem Review-Bombing. Schon in der Vergangenheit haben namhafte, eigentlich hochwertige Produktionen damit zu kämpfen gehabt. Beispiele dafür sind „The Last of Us Part II“ und „Gran Turismo 7“. Um in diesem Fall von einer Flut an negativen Bewertungen zu reden, ist es aber noch zu früh. Aktuell liegen über 1.100 positive und etwa 500 negative User-Meinungen vor.

Was sind die Gründe für die negativen Bewertungen? Viele Fans finden, dass es sich nicht mehr um ein richtiges „Final Fantasy“ handelt. Es ist eine Debatte, die schon im Vorfeld wegen des stark auf Action ausgelegten Kampfsystems entstanden ist. Mit den einst taktisch geprägten, meist rundenbasierten Kämpfen hat der neue Ableger nämlich nichts mehr am Hut.

Beim Kampfsystem mag sich Teil XVI weit von den Wurzeln entfernt haben. Aber hinsichtlich anderer Elemente berücksichtigt das Game durchaus seine traditionellen Vorgänger. Darauf macht ein Twitter-Nutzer mit folgenden Bildern aufmerksam.

Ein weiterer Nutzer weist auf das offensichtliche Oldschool-Design hin. In einem nachfolgenden Tweet erwähnt er noch: Die RPG-Mechaniken der „Final Fantasy“-Reihe waren nie besonders tiefgründig.

Auch die YouTuberin TheSphereHunter versteht die Debatte nicht. Sie macht in ihrem Twitter-Beitrag dazu klar, sie müsse sämtliche Aktivitäten der vergangenen „Final Fantasy“-Teile bewältigen.

Weitere Meldungen zu „Final Fantasy XVI“:

Sicherlich ist „Final Fantasy XVI“ kein perfektes Videospiel. Weitere Kritikpunkte sind beispielsweise die manchmal schwächelnde Story und die langweiligen Nebenquests. Wie Sven es im PLAY3-Test ausführlich geschildert hat, überwiegt im Großen und Ganzen jedoch klar das Positive.

Im Übrigen hat Sony PlayStation gestern noch ein Willkommensvideo hochgeladen. Hier nehmen verschiedene Promis wie Pierre Gasly den Controller in die Hand, um das düstere Rollenspiel zu zocken.

