Diablo 4: Nach DDoS-Attacken – Spieler bitten erneut um Offline-Modus

Am vergangenen Wochenende machten DDoS-Attacken das Spielen von „Diablo 4“ unmöglich. Mit einem Offline-Modus wäre dies kein Problem, meinen einige Spieler in den sozialen Netzwerken.

Am vergangenen Wochenende waren die Server von „Diablo 4“ Opfer von DDoS-Attacken. Am Sonntag war es kaum einem Spieler möglich, sich ins Spiel einzuloggen und nach Sanktuario zu entfliehen. Bis Sonntagabend konnten die Entwickler die Probleme zwar wieder in den Griff bekommen, dafür wurden jedoch neue Wartungsarbeiten angekündigt.

Mit einem Offline-Modus wären solche Probleme wohl nicht so schwerwiegend, meinen nun einige Spieler in den sozialen Medien. Bereits vor dem Launch des Spiels hatten sich Nutzer für einen solchen Modus eingesetzt.

Action-Rollenspiel war über Stunden nicht zu erreichen

Die Probleme bei „Diablo 4“ begannen bereits am Samstagabend und zogen sich über den gesamten Sonntag hin. Erst am Sonntagabend konnte Blizzard vermelden, dass die DDoS-Attacken gegen den Netzbetreiber beendet worden sind. Für einige Nutzer hieß das jedoch, dass sie mehrere Stunden nicht auf das Spiel zugreifen konnten.

„Über zwölf Stunden für mich“, schrieb ein Nutzer auf Reddit. „Ich hatte gehofft, an einem Samstagabend ein paar Stunden zu spielen, nachdem ich um die zehn Stunden gearbeitet hatte. Nix da. Keine Sorge, es wird am Sonntagmorgen verfügbar sein! Auch nicht. So etwas passiert, aber es ist frustrierend.“ „Das Problem ist, dass dies kein Problem wäre, wenn das Spiel einen verdammten Einzelspielermodus hätte, der keine Internetverbindung voraussetzt“, meinte der Redditor Astray. „Always-Online-Videospiele sind aus einer Vielzahl von Gründen schrecklich.“

Bereits vor dem Release von „Diablo 4“ wurde das Fehlen eines Offline-Modus kritisiert. Einige Spieler drohten sogar mit der Stornierung ihrer Vorbestellung. Aber auch ohne DDoS-Attacken sorgt der Online-Modus in „Diablo 4“ immer wieder für Probleme. Der erste Spieler, der in dem Titel Stufe 100 im Hardcore-Modus erreichte, musste etwa mit ansehen, wie sein Charakter durch eine Verbindungsunterbrechung verloren ging. Erst kürzlich berichtete ein anderer Nutzer davon, dass er sich 172 Stunden lang bis auf Stufe 91 im Hardcore-Modus hochkämpfte, sein Charakter dann jedoch während eines Ladebildschirms starb.

