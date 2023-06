Final Fantasy XVI: So erhaltet ihr euren eigenen Chocobo im Action-RPG – Guide

Ihr wollt euch in "Final Fantasy XVI" mit Clive nicht länger die Hacken wund laufen? Dann habt ihr Glück, denn ihr könnt im Action-RPG euren eigenen Chocobo freischalten. In unserem kleinen Guide verraten wir euch, was ihr dafür tun müsst.

Achtung, es folgen Spoiler: In den teils sehr weitläufigen Arealen der Spielwelt von „Final Fantasy XVI“ gibt es allerlei zu tun. Damit Hauptcharakter Clive von all dem Laufen keine Blasen an den Füßen bekommt, könnt ihr auf eine der Säulen der legendären Videospielreihe bauen: Chocobos. Wie ihr euren eigenen Reitvogel im Action-RPG freischalten könnt, verraten wir euch in den nachfolgenden Zeilen unseres kleinen Guides.

Ein treuer Begleiter

Bereits ziemlich früh im Spiel bekommen wir Chocobos zu sehen, doch auf ihnen reiten dürfen wir noch nicht. Tatsächlich soll es ziemlich lange dauern, bis wir Zugriff auf die Mission erhalten, in der wir diesen Umstand ändern können. Ihr solltet nach circa zehn bis zwölf Spielstunden an diesen Punkt kommen.

Zu dieser Zeit werdet ihr im Rahmen der Story von „Final Fantasy XVI“ auch bei Marthas Rast vorbeikommen. Es ist ein Ort, den ihr im Laufe eures Abenteuers immer mal wieder mit Clive besuchen werdet. Schaut euch vom Eingang zum Rasthof rechts aus gesehen nach einem Mann um, über dessen Kopf ein grünes Plus-Symbol zu sehen ist. Generell solltet ihr Nebenmissionen dieser Art möglichst immer annehmen, da hier besonders hilfreiche Belohnungen auf euch warten.

Die Side Quest, um die es in diesem Fall geht, heißt „Ein ritterlicher Vogel“. Ihr erhaltet sie vom Händler Rowan, den ihr womöglich bereits vorher einmal getroffen habt. Er wird euch darum bitten, einer Gruppe Chocobos zu helfen, vor allem einem besonderen Exemplar. Wenn ihr den Auftrag annehmt, müsst ihr nur dem Marker folgen. Unterwegs werden sich euch ein paar kleine Monster in den Weg stellen, doch diese sollten keine allzu große Herausforderung darstellen.

Kurz darauf werdet ihr die Chocobo-Gruppe finden, die von mehreren Banditen eingekreist wird. Euer Ziel ist natürlich klar: Ihr müsst die Verbrecher in ihre Schranken weisen, was dank Clives magischer Esper-Fähigkeiten ziemlich schnell erledigt sein sollte. Anschließend wird sich Clive die Chocobos näher ansehen und dabei das Gefühl bekommen, als habe er eines der Tiere zuvor schon einmal gesehen – doch wo nur?

Ihr werdet es euch im Laufe der kleinen Zwischensequenz sicherlich bereits denken können: Bei dem weißen Chocobo handelt es sich tatsächlich um Ambrosia, die Clive schon in seiner Jugend zur Seite stand. Sie wird euch erklären, dass sie erneut mit dem „Final Fantasy XVI“-Recken durch die Weiten Valistheas reisen möchte. Fortan könnt ihr sie nahezu immer herbeirufen, wenn ihr ein größeres Level durchqueren müsst.

Einzig in ausgewählten Arealen, unter anderem Städten, ist Ambrosia nicht verfügbar.

Um euren Chocobo herbeizurufen, müsst ihr lediglich die R3-Taste gedrückt halten. Mit einem Druck auf die X-Taste kann sich Clive danach in den Sattel schwingen. Mit der R2-Taste beschleunigt ihr, was besonders dann nützlich ist, wenn ihr einmal keine Lust auf einen Kampf haben solltet. Auf den kräftigen Beinen eures Chocobos könnt ihr Konfrontationen deutlich leichter entgehen als zu Fuß. Insbesondere in weitläufigen Abschnitten ist Ambrosia Gold wert.

„Final Fantasy XVI“ ist seit dem 22. Juni 2023 exklusiv für die PlayStation 5 erhältlich.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy XVI.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren