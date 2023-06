Google Playables: Neues Feature soll Games über YouTube spielbar machen

Microsoft räumte in der vergangenen Woche ein, dass das Cloud-Streaming über den Xbox Game Pass kein lukratives und beliebtes Feature ist. Mit Stadia legte Google zuvor gar eine vollständige Bruchlandung hin, betonte aber gleichzeitig, dass die Technologie in anderen Unternehmensbereichen zum Einsatz kommen könnte. Und tatsächlich scheint eine Art Rückkehr in Arbeit zu sein.

So berichtet das Wall Street Journal, dass Google den Versuch starten möchte, spielbare Online-Spiele in YouTube zu integrieren. Die Initiative hört auf den Namen Playables und soll den Spielern die Möglichkeit geben, bestimmte Games über die YouTube-Website oder über die mobilen Apps auf iOS und Android zu spielen, ohne dass zuvor ein Download notwendig wird.

Schon vor der Abschaltung von Stadia erklärte das Unternehmen: „Wir bleiben dem Gaming verpflichtet und werden weiterhin in neue Tools, Technologien und Plattformen investieren, die den Erfolg von Entwicklern, Industriepartnern, Cloud-Kunden und Kreativen fördern.“

Mitarbeiter können sich am Test beteiligen

Wie das Wall Street Journal unter Berufung auf eine an Google-Mitarbeiter gesendete E-Mail schreibt, wird Playables intern getestet. Die Mitarbeiter wurden dazu eingeladen, sich an diesem Prozess zu beteiligen.

Playables scheint sich zunächst nur an Gelegenheitsspieler zu richten und wartet in der Testphase mit einem Titel auf: In „Stack Bounce“ müssen Spieler horizontal gestapelte Blöcke mit einem Ball zerschlagen. Ebenfalls wird berichtet, dass das Playables-Projekt ein Teil des Vorstoßes von YouTube-CEO Neal Mohan sein soll, aufgrund der sinkenden Werbeausgaben neue Wachstumsbereiche zu erschließen.

„Gaming ist seit langem ein Schwerpunkt bei Youtube“, so ein Google-Sprecher gegenüber dem Wall Street Journal. „Wir experimentieren ständig mit neuen Funktionen, haben aber im Moment nichts anzukündigen.“

Während Youtubes Vorstoß für Konsolenspieler und Core-Gamer zunächst keine direkte Relevanz haben dürfte, kommt die Playables-Initiative ebenfalls in einer Zeit, in der mehrere Unternehmen versuchen, sich in der Spielebranche zu etablieren, darunter das Video-on-Demand-Unternehmen Netflix sowie Amazon. Unklar ist, wann Playables für einen öffentlichen Launch vorgesehen ist.

