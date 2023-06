Prince of Persia The Lost Crown: Ihr könnt Screenshots an der Karte anpinnen

Prince of Persia The Lost Crown:

Das Entwicklerteam von Ubisoft Montpellier hat dem Fotomodus des kommenden Action-Plattformers "Prince of Persia: The Lost Crown" einen netten Mehrwert verpasst.

Vor wenigen Wochen hatte Ubisoft den 2D-Action-Plattformer „Prince of Persia: The Lost Crown“ offiziell angekündigt und bestätigt, dass man das klassische Spielsystem der Reihe in die Moderne verfrachtet. Nun haben die Entwickler mitgeteilt, dass das Abenteuer Ubisoft-typisch einen Fotomodus mit sich bringen wird.

Als Erinnerungsstütze

Doch für „Prince of Persia: The Lost Crown“ haben sich die Entwickler einen netten Zusatznutzen für den Fotomodus überlegt. Wie Senior Game Designer Remi Boutin in einem Gespräch mit Eurogamer verriet, wird man die Screenshots an die Karte anpinnen können.

„Das Genre ist ziemlich abhängig davon ’sich mentale Notizen zu machen‘, sich an Dinge wie geblockte Pfade oder Situationen, die Werkzeuge oder Kräfte benötigen, die man noch nicht hat, zu erinnern oder sie zu visualisieren“, sagte Boutin. „Wir wissen, dass dies eine Barriere für einige Spieler sein könnte und um euch dabei behilflich zu sein, erlaubt es das Auge des Wanderers-Feature, dass ihr einen Screenshot macht und diesen als visuelle Erinnerung an der Karte anpinnt.“

Die Entwickler wollten sicherstellen, dass der Großteil der Spieler das Abenteuer mit Zugänglichkeitsoptionen genießen kann. Diesbezüglich wollte man sich vor allem auf die Erkundungen konzentrieren, damit die Spieler diese genießen können, ohne sich verloren fühlen zu müssen.

Des Weiteren werden ein optionaler geführter Modus, der die blockierten und verfügbaren Pfade aufzeigt, eine klarere Textdarstellung sowie weitere visuelle Optionen geboten.

„Prince of Persia: The Lost Crown“ erscheint am 18. Januar 2024 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch, den PC und Amazon Luna.

