Jim Ryan: Hideo Kojima postet Studiobesuch des Sony-Boss

Der CEO von Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, hat Hideo Kojima in den Büroräumen seines Entwicklerstudios besucht. In einem Tweet zeigt Kojima zwei Fotos von ihm und dem Sony-Boss, wie sie in der Empfangshalle von Kojima Productions posieren.

Die Eingangshalle besticht durch ihre einzigartige Optik: Der Raum besteht nur aus weißen, leuchtenden Flächen und hat in der Mitte eine riesige Statue mit einer Flagge, auf der das Logo von Kojima Productions zu sehen ist. Besonders putzig: Die beiden Bosse tragen eine Jacke im Partnerlook, auf der die Logos von Sony und Kojima Productions prangen.

Mutmaßlicher Grund für den Studio-Besuch

Wieso es zu dem Treffen kam, verrät Kojima nicht. Vermutlich stattet Ryan dem japanischen Entwicklerstudio einen Besuch ab, weil er einen Eindruck vom Entwicklungsstand von „Death Stranding 2“ bekommen will. Das Spiel befindet sich momentan bei Kojima Productions in der Entwicklung und hat noch kein festes Releasedatum erhalten.

Sony wird für „Death Stranding 2“ als Publisher fungieren, weshalb es sinnvoll ist, dass sich Ryan nach dem aktuellen Stand erkundet. Auch Schauspielerin Elle Fanning, die eine Rolle im Sequel spielen wird, konnte bereits vorab einen Eindruck vom Spiel gewinnen. Sie schwärmt, dass die Grafik bereits jetzt umwerfend aussieht, obwohl das Spiel noch lange nicht fertig ist.

Doch das ist kein Wunder: Für „Death Stranding 2“ kommt eine neue Technologie zum Einsatz, die für realistischere CGI-Sequenzen sorgen soll.

Bislang sind noch nicht viele Details zu „Death Stranding 2“ bekannt. Womöglich könnte Hideo Kojima wieder einige Elemente der Videospielhistorie durch verschiedene Gameplaysequenzen verarbeiten. Doch da ein Release nach Anfang 2024 vermutet wird, wird es wohl noch dauern, bis wir die gleichen Einblicke wie Jim Ryan erhalten.

