Silent Hill The Short Message: Infos zur Geschichte aufgetaucht – Gerücht

Zum weiterhin unangekündigten "Silent Hill: The Short Message" sind ein paar Informationen durchgedrungen. So möchte der Insider Dusk Golem Details zur Handlung erfahren haben.

Konami hat in den vergangenen Monaten mehrere „Silent Hill“-Spiele vorgestellt, darunter das Remake von „Silent Hill 2“, „Silent Hill: Townfall“ und „Silent Hill f“. Gerüchte gibt es zudem über ein viertes Spiel, das auf den Namen „Silent Hill: The Short Message“ hören soll.

Während die Bestätigung des Titels weiter aussteht, möchte der Insider Dusk Golem Informationen zur Handlung erfahren haben. Er verweist darauf, dass diese Informationen von einem Build aus dem Jahr 2020 stammen. Das bedeutet, dass die Einzelheiten längst überholt sein könnten.

Auch wenn die Quelle betonte, dass die nachfolgend erwähnten Details nur sehr wenige Spoiler enthalten und im Wesentlichen lediglich den Anfang von „Silent Hill: The Short Message“ abdecken, könnten Informationen enthalten sein, die ihr vielleicht erst im Spielverlauf erfahren möchtet. Daher eine kleine Spoiler-Warnung.

Zwei Mädels und ein Todesfall

„Silent Hill: The Short Message“ wird die Spieler dem Gerücht zufolge in die Rolle einer 17-jährigen Schülerin namens Anita schlüpfen lassen, die in ihrer Klasse nur eine einzige Bezugsperson hat. Es ist ihre Freundin Maya, mit der sie aufgewachsen ist. Allerdings haben sich die beiden in letzter Zeit auseinandergelebt, da Anita „destruktive Gewohnheiten“ entwickelt hat. Sie begann damit, sich die Pulsadern aufzuschneiden und „schockierende Dinge im Internet anzuschauen“.

Eines Tages jedoch wird Maya tot aufgefunden, da sie offenbar Selbstmord begangen hat. Mysteriös ist, dass auch nach ihrem Tod auf ihren Social-Media-Konten gepostet wird. In der Hoffnung, das Geheimnis um das Ableben ihrer Freundin zu lüften, reist Anita zu einem verlassenen Wohnkomplex, in dem Maya ihrem Leben ein Ende bereitet haben soll.

In „Silent Hill: The Short Message“ gibt es dem Leaker zufolge noch viele andere Dinge, die nicht näher beschrieben sind, darunter die verlassenen Wohnungen, die „ihre eigene Geschichte haben“.

Vorangegangene Gerüchte über „Silent Hill: The Short Message“ legen nahe, dass es sich bei diesem Spiel um einen relativ kurzen, spielbaren Teaser handeln könnte, der die Aufmerksamkeit auf das nächste „Silent Hill“-Hauptspiel lenken soll. Der neue Titel wurde inzwischen als „Silent Hill f“ angekündigt.

Da Konami bereits bekanntgab, dass man im September an der Tokyo Game Show teilnehmen möchte, könnten in wenigen Wochen weitere Details zu den „Silent Hill“-Spielen geteilt werden.

Immerhin scheint festzustehen, dass „Silent Hill: The Short Message“ tatsächlich in der Pipeline ist, da der Titel sowohl in Südkorea als auch in Taiwan eine offizielle Freigabe erhielt. Letztere wurde allerdings Anfang des Jahres wieder entfernt.

