Witchfire: Entwickler beantworten Fragen nach einer Umsetzung für die Konsolen

Nach der offiziellen Enthüllung von "Witchfire" im letzten Monat stellte sich die Frage nach einer möglichen Umsetzung für die Konsolen. In einem frisch veröffentlichten Tweet sorgten die Entwickler von The Astronauts diesbezüglich für Klarheit.

Im Rahmen des großen Eröffnungs-Events zum Summer Game Fest 2023 ermöglichten uns die polnischen Indie-Entwickler von The Astronaut einen ersten Blick auf das Gameplay ihres kommenden First-Person-Shooters „Witchfire“.

Da bisher nur von einer Veröffentlichung im Epic Games Store und somit für den PC die Rede war, stellten sich die Spielerinnen und Spieler die Frage, wie es um eine mögliche Konsolen-Portierung bestellt ist. Dahingehend sorgten die Verantwortlichen von The Astronaut im Zuge einer aktuellen Mitteilung für Klarheit.

Wie bekannt gegeben wurde, erscheint „Witchfire“ am 20. September 2023 im Early-Access-Programm des Epic Games Stores. Die Steam-Community sowie die Konsolen sollen zu einem späteren Zeitpunkt versorgt werden.

Ein Roguelite-Shooter in einer düsteren Fantasy-Welt

Für welche Konsolen „Witchfire“ erscheinen wird, wurde nicht verraten. Wir können aber wohl davon ausgehen, dass Ableger für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S geplant sind, während die alten Konsolen PlayStation 4 und Xbox One aus technischen Gründen außen vor bleiben.

Bei „Witchfire“ handelt es sich laut The Astronaut um einen Roguelite-Shooter in einer düsteren Fantasy-Welt, der von einem Team entwickelt wird, das sich aus mehreren Veteranen zusammensetzt, die in der Vergangenheit an Titeln wie „Bulletstorm“, „Painkiller“ oder „The Vanishing of Ethan Carter“ gearbeitet haben.

Verzweifelt auf der Suche nach einer Chance, im tödlichen Krieg gegen die Hexen zu triumphieren, greift die Kirche in „Witchfire“ auf verbotene heidnische Magie zurück, um willige Sünder in unsterbliche Hexenjäger, sogenannte Preyers, zu verwandeln und den Kampf gegen die Hexen für sich zu entscheiden.

„Bewaffnet mit mächtigen Zaubersprüchen und furchterregenden Schusswaffen, die von den besten Zauberern des Vatikans heraufbeschworen wurden, besteht Ihre Mission darin, die berüchtigte Hexe des Schwarzen Meeres zu finden, die Phantomarmee zu zerstören, die sie beschützt, und ein mysteriöses Artefakt zu bergen, das den Krieg endgültig wenden kann“, führen die Entwickler aus.

