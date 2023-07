Wanderer – The Fragments of Fate: PSVR2-Verbesserungen vorgestellt

Wanderer - The Fragments of Fate:

"Wanderer: The Fragments of Fate" gehört zu den Spielen, die sich für PlayStation VR2 in Arbeit befinden. In einem neuen Blogeintrag erklären die Entwickler, was sich gegenüber dem Original getan hat.

Mit „Wanderer: The Fragments of Fate“ wird in diesem Jahr eine technische Neuinterpretation des PlayStation VR-Titels veröffentlicht. Sie soll von den technischen Möglichkeiten des Headset-Nachfolgers PlayStation VR2 profitieren und in verschiedenen Bereichen einen besseren Eindruck als das im vergangenen Jahr veröffentlichte Original – das auf einen Metascore von 72 kam – machen.

Laut der Angabe der Entwickler bekam „Wanderer: The Fragments of Fate“ nicht zuletzt eine „atemberaubende grafische Überarbeitung“ verpasst. Inbegriffen seien „reichhaltigere und schönere Welten“, mit denen die Grafik „in neue Dimensionen“ gehoben werden konnte.

Teil des Ganzen sind ein neues Beleuchtungssystem und eine komplette Überarbeitung aller NSCs, die laut Hersteller „liebevoll nachgebildet und gestaltet wurden, um mehr Realismus zu bieten und besser als je zuvor auszusehen“.

Ein Beispiel der grafischen Überarbeitung liefert ein Vergleich mit der ursprünglichen PSVR-Version von „Wanderer“:

Ein weiteres Feature von „Wanderer: The Fragments of Fate“ sind die Ganzkörper-Avatare, die den Spieler repräsentieren. Behilflich sei dabei die Eye-Tracking-Funktion von PSVR2, dank der nicht nur Hand- und Kopfbewegungen übernommen werden können, sondern auch die Bewegungen der Augen und Augenlieder.

„Wir haben auch ein KI-System entwickelt, bei dem die Beine auf den Kontext reagieren, in dem sich der Spieler befindet, und die jeweils erforderlichen Bewegungen darstellen – Klettern, Hängen, Fallen, Anlehnen, Hocken usw.“, so Samantha Ramlu, Executive Producer bei Mighty Eyes.

Ebenfalls werden Spieler von „Wanderer: The Fragments of Fate“ mit physikalischen Gegebenheiten konfrontiert. Dazu gehört ein System, das beim Greifen von Gegenständen die Masse und Geschwindigkeit der realen Welt simuliert, was durch die Nutzung der adaptiven Auslöserhaptik von PlayStation VR2 realistischer in Erscheinung treten soll.

Die Welten von „Wanderer“ wurden wiederum an die veränderte Mobilität der Spieler angepasst und bieten mehr Freiheit, um größere Gebiete zu erkunden und die eine oder andere Überraschung zu entdecken.

Obendrauf gibt es mit „Wanderer: The Fragments of Fate“ drei neue Spielabschnitte innerhalb der bestehenden Welten und neue Inhalte, die „viel Raum für die Erkundung der ausgedehnten und reichhaltigen Welten bieten“. Ebenfalls wurde an der Zeitpersistenz zwischen den Leveln gearbeitet, um eine bessere Kontinuität bei Zeitreisen zu gewährleisten. Wenn ein Spieler eine „Zeitepoche“ verlässt und zurückkehrt, seien die Dinge genau so, wie er sie verlassen hat.

Der komplette Blogeintrag zu „Wanderer: The Fragments of Fate" öffnet sich nach einem Klick auf diesen Link.

Ein Termin wurde für „Wanderer: The Fragments of Fate“ nicht genannt. Bis zur Veröffentlichung wird allerdings noch einige Zeit vergehen. Der Launch ist für 2024 geplant.

