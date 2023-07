EA Sports FC 24: Gameplay-Deep-Dive stellt FIFA-Nachfolger heute vor

EAs langjährige Fußballreihe trägt ab diesem Jahr einen anderen Namen. Statt „FIFA“ ist auf dem Cover fortan „EA Sports FC“ abgedruckt, was ein Resultat gescheiterter Lizenzverhandlungen ist. Davon abgesehen scheint sich nicht viel zu ändern, abgesehen von den kleineren Änderungen und Erweiterungen, die jährlich vorgenommen werden.

Was „EA Sports FC 24“ letztendlich im Gepäck hat, soll in wenigen Stunden ein umfangreicherer Gameplay-Deep-Dive-Trailer zeigen. So bestätigte Electronic Arts auf Twitter, dass es heute ab 17 Uhr einen entsprechenden Videoeinblick geben wird.

Der Publisher machte keine Angaben dazu, was der Trailer zum Vorschein bringen wird. Aber sollte EA bei der Strategie der Vorjahre bleiben, dürften die wichtigsten Verbesserungen und Änderungen auf dem Spielfeld des diesjährigen Spiels in den Fokus rücken. Deep-Dive-Trailer, die näher auf einzelne Features eingehen, folgen voraussichtlich bis zum Launch von „EA Sports FC 24“.

Go in-depth on #FC24 Gameplay

Be the first to see the Deep Dive on July 18 https://t.co/ndgLSR1QpN pic.twitter.com/jxeD9EMCcg

— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) July 17, 2023