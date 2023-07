The Borderlands Compilation – Pandora’s Box: Alterseinstufung deutet auf neue Collection hin

The Borderlands Compilation - Pandora's Box:

Einer Alterseinstufung aus Südafrika zufolge könnte 2K Games die Veröffentlichung einer weiteren "Borderlands"-Collection vorbereiten. Diese soll den Namen "The Borderlands Compilation: Pandora’s Box" tragen und nicht näher genannte Ableger der beliebten Serie enthalten.

Mit der „Borderlands: The Handsome Collection“ veröffentlichte 2K Games im Jahr 2015 eine Sammlung zur beliebten Loot-Shooter-Reihe, dies seinerzeit „Borderlands 2“, „Borderlands: The Pre-Sequel“ und alle dazugehörigen DLCs enthielt.

Wie die Kollegen von Gematsu entdeckten, wurde in Südafrika bereits im April dieses Jahres eine weitere „Borderlands“-Sammlung mit einer Alterseinstufung versehen. Diese soll den Namen „The Borderlands Compilation: Pandora’s Box“ tragen und für den PC sowie die Konsolen veröffentlicht werden.

Welche Konsolen im Detail versorgt werden könnten, geht aus der Alterseinstufung zwar nicht hervor, es wird jedoch spekuliert, dass sich 2K Games hier auf Umsetzungen für die aktuellen Systeme PlayStation 5 und Xbox Series X/S konzentrieren wird.

Die Frage nach den gebotenen Inhalten

Ebenfalls noch in den Sternen steht, welche Ableger der Loot-Shooter-Serie im Rahmen der „The Borderlands Compilation: Pandora’s Box“ enthalten sein werden. Der Name der Spielesammlung deutet zumindest an, dass hier die Titel und die dazugehörigen DLCs aufgegriffen werden, deren Handlung auf dem Planeten Pandora spielt.

In Frage kommen somit „Borderlands“, „Borderlands 2“, „Borderlands: The Pre-Sequel“ und „Borderlands 3“. Während das ursprünglich im Jahr 2019 veröffentlichte „Borderlands 3“ mit einem offiziellen PS5- und Xbox Series X/S-Upgrade versehen wurde, bleibt abzuwarten, ob und in welcher Form die anderen Titel im Zweifelsfall mit technischen Verbesserungen versehen werden.

Deuten wir den Namen der „The Borderlands Compilation: Pandora’s Box“ richtig, dann könnte das unterhaltsame Spin-off „Tiny Tina’s Wonderlands“ aus dem Jahr 2022 außen vor bleiben, da der Titel nicht auf Pandora spielt.

Da eine offizielle Stellungnahme zu den Gerüchten um die neue „Borderlands“-Collection noch aussteht, bleibt abzuwarten, wann und für welche Plattformen die Spielesammlung erscheint. Sollten die Verantwortlichen von 2K Games bezüglich der versorgten Plattformen und der gebotenen Inhalte für Klarheit sorgen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

