Fruitbus: Kulinarisches Open-World-Adventure macht euch 2024 zum Meisterkoch

Die Verantwortlichen von Krillbite Studio, die in der Vergangenheit unter anderem „Among the Sleep“ und „Mosaic“ auf den Markt brachten, haben ein neues Abenteuer angekündigt, das 2024 für nicht näher genannte Konsolen sowie den PC (via Steam) veröffentlicht werden soll. Dabei handelt es sich um „Fruitbus“, ein kulinarisches Open-World-Adventure, in dem der Geschmack alles bedeutet.

Seid kreativ in der Küche!

Ihr werdet auf jeder Insel des Gustum-Archipels frische Früchte und frisches Gemüse entdecken, die lokalen Spezialitäten kennenlernen und Gerichte zubereiten, die einem den Tag versüßen sollen. Auf der Reise wertet ihr auch euren Truck auf und besucht die verschiedenen Schauplätze.

Den Truck könnt ihr soweit anpassen, dass er eure eigene Persönlichkeit widerspiegelt. Mit Musik und hellen Farben kann man auch neue Kunden anlocken, während man neue Gerichte erschafft, die dem Gaumen wahre Freude verschaffen. Zudem kann man sich eine Stammkundschaft aufbauen und einzigartige Geschichten entdecken, indem man mit den Gerichten Gefühle erweckt und Erinnerungen aufleben lässt.

Zudem sollte man sich in die Natur vorwagen, neue Zutaten sammeln und sich von dem inspirieren lassen, was einem die Umwelt so anbietet. Dafür begibt man sich auch in geheime Buchten und vergessene Grotten.

Ein erster Trailer und einige Screenshots gewähren uns bereits einen Blick auf „Fruitbus“.

