Tekken 8: Scalper schnappen sich Netzwerktest-Codes, verkaufen diese auf Ebay

Heute begann der Closed Network Test für „Tekken 8“, an dem ausgewählte Spieler auf der PlayStation 5 teilnehmen können. Scalper konnten sich anscheinend eine ganze Reihe an Codes sichern, die derzeit auf Ebay verkauft werden.

Anfang Juni konnten sich Spieler für den kostenlosen Closed Network Test für „Tekken 8“ anmelden. Die erste Testphase, an der PS5-Nutzer teilnehmen dürfen, läuft nun seit dem 21. Juli im 10 Uhr morgens und wird bis zum 24. Juli um 09:00 Uhr andauern.

Obwohl die Plätze für den Netzwerktest limitiert waren, konnten sich Scalper anscheinend einige der Codes sichern. Diese werden nun zu unterschiedlichen Preisen auf der Auktionsplattform Ebay verkauft. Einige der Verkäufer haben auf der Plattform schon über 200 Codes für den Test an die Spieler gebracht.

Scalper hatten es bei den Codes anscheinend leicht

Auf Reddit hat ein Nutzer auf die Scalper hingewiesen, die sich anscheinend einige der limitierten Codes für den Closed Network Test sichern konnten. Auf Ebay werden die Codes für den Zugang zu Preisen zwischen 15 und 40 Euro verkauft. Bei einigen Verkäufern gehen die Codes für den PlayStation-5-Test anscheinend auch häufig über die Ladentheke. Einige Scalper haben auf der Plattform bereits über 200 Codes für den eigentlich kostenlosen Netzwerktest an die Spieler bringen können.

Denn die Anmeldung für den Test lief in vielen Ländern simpel ab. Nur eine Email-Adresse wurde benötigt, um mit etwas Glück für die Testphase ausgewählt zu werden. Auf Reddit wird vermutet, dass die Scalper VPNs, Macros oder Botfarmen eingesetzt haben, um schnell an viele Codes zu kommen. Ein Nutzer berichtet, dass er eingeknickt sei und einen Code von einem Seller gekauft hat, der bereits über 150 Zugänge verscherbelt hat. Dabei habe es sich wirklich um einen legitimen Code für den heute gestarteten Test gehandelt. Einige der Reddit-Nutzer kritisieren, dass Bandai Namco es Scalpern so einfach gemacht hat, während viele andere Spieler, die auf einen Zugang gehofft haben, nun außen vor bleiben. Dies ist jedoch kein neues Problem, denn Ende Juni wurden auf Ebay schon Zugänge für den Online-Stresstest von „Mortal Kombat 1“ versteigert

Weitere Meldungen zu „Tekken 8“:

Die erste Testphase für „Tekken 8“ ist für PlayStation-5-Spieler am 21. Juli im 10 Uhr gestartet und wird am 24. Juli um 09:00 enden. Die zweite Phase, an der auch Spieler auf der Xbox Series X|S und dem PC teilnehmen können, wird am 28. Juli um 10:00 Uhr beginnen und bis zum 31. Juli um 09:00 Uhr dauern. In der Testphase können 15 Kämpfer auf fünf verschiedenen Stages ausprobiert werden.

Quelle: Reddit, TheGamer

Weitere Meldungen zu Tekken 8.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren