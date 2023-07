Trine 5: Erscheinungsdatum bekannt und Pontius der Ritter vorgestellt

Frozenbyte und THQ Nordic haben den Veröffentlichungstermin des kommenden Action-Puzzle-Spiels bekanntgegeben. Außerdem wird in einem neuen Trailer Pontius der Ritter vorgestellt.

"Trine 5" kommt in wenigen Wochen heraus.

Bisher wussten wir, dass „Trine 5: A Clockwork Conspiracy“ im Laufe dieses Sommers erscheinen wird. Nun haben die Verantwortlichen den genauen Termin herausgegeben: Am 31. August ist es so weit. Der Release erfolgt für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

Der Preis ist im Moment noch unbekannt. Zumindest könnt ihr euch den magischen Koop-Puzzler schon mal vormerken beziehungsweise auf die Wunschliste setzen.

Im Spiel begleitet ihr Amadeus den Zauberer, Zoya die Diebin und Pontius den Ritter auf eine actiongeladene Reise. Der letztgenannte Held ist jetzt in einem Spotlight-Video zu sehen, das euch Gameplay mit ihm zeigt.

Ein kuchenessender Ritter

Wie man es von einem Ritter erwartet, besitzt Pontius ein Schwert und ein Schild. Er kämpft an vorderster Front und stürzt sich immer als Erstes in den Kampf.

Mit seiner Waffe kann er nicht nur Gegner bekämpfen, sondern auch höher gelegene Ebenen erreichen. Zudem kann er mithilfe des Schilds Licht reflektieren, über das Wasser surfen und durch die Umgebung gleiten.

Ein weiterer Fakt über Pontius: Er liebt Kuchen über alles. Daher gilt der begabte Ritter zusätzlich als professioneller Kuchenesser.

Stellt euch auf ein 2,5D-Abenteuer ein, das neben Action auch Rätsel und Platformer-Passagen zu bieten hat. Es ist die bisher epischste Geschichte der Reihe, die mehr Level, mehr Rätsel und mehr Kämpfe zu bieten hat. Dabei kriegt ihr wunderschöne Umgebungen zu sehen und einen fabelhaften Soundtrack zu hören.

Möchtet ihr nicht alleine spielen? Dann könnt ihr euch mit bis zu drei Freunden zusammenschließen – sowohl lokal als auch online.

