Cities Skylines 2: So funktionieren Elektrizität und Wasser

In einem neuen Video zu "Cities: Skylines 2" werden die Wasser-, Abwasser- und Stromsysteme des Spiels vorgestellt. Ein umfangreicher Blogpost der Entwickler liefert weitere Details.

Der Entwickler Colossal Order und der Publisher Paradox Interactive haben weiteres Videomaterial zum kommenden Städtebauspiel „Cities: Skylines 2“ veröffentlicht. Es geht näher auf die Wasser-, Abwasser- und Stromsysteme des Titels ein.

Die Elektrizität wird in „Cities: Skylines 2“ demnach in zwei verschiedene Arten unterteilt. Dazu gehören Niederspannung und Hochspannung. Niederspannungsstrom wird normalerweise über Straßensysteme mit verbauten Kabeln übertragen. Hochspannungsstrom wiederum benötigt Stromleitungen, um ihn zu Transformatorengebäuden zu transportieren, wo er dann in Niederspannung für den allgemeinen Gebrauch umgewandelt werden kann.

Ebenfalls können sich Spieler in „Cities: Skylines 2“ neue Notstrombatteriestationen errichten. Sie dienen zur Speicherung von Energie, falls die Nachfrage bei einem Wetterumschwung ansteigt und die Bürger beschließen, ihre Wärmeregler hochzudrehen. Die Erzeugung von Strom kann wiederum auf verschiedene Arten erfolgen, darunter Gaskraftwerke, Kohlekraftwerke, Windturbinen und weitere Optionen.

Achtet auf Verunreinigungen

Das Wassermanagement in „Cities: Skylines 2“ basiert weitgehend auf dem vorherigen Teil. Spieler müssen den Wasserbedarf ihrer Bürger verwalten und sich gleichzeitig um die Abwässer kümmern, die von sämtlichen Gebäuden erzeugt werden. Zudem gilt es, darauf zu achten, dass die Wasserquellen nicht verunreinigt werden.

Eine neue Methode zur Beschaffung von nutzbarem Wasser ist der Einsatz von Grundwasserpumpstationen. Sie zapfen das Grundwasser an, das wiederum eine Ressource ist, die erschöpft sein kann und sich im Laufe der Zeit nach und nach erneuert. Zu beachten ist, dass das Grundwasser nicht gegen Verunreinigungen geschützt ist, was zu Wasserproblemen in der Stadt führen kann.

Eine umfangreichere Beschreibung der Systeme finden interessierte Spieler in einem neuen Blogpost.

„Cities: Skylines 2“ kann bei Händlern wie Amazon vorbestellt werden. Der Launch erfolgt unter anderem als Day One Edition, die neben dem Spiel den „Landmarks Building Pack“-DLC sowie den „Tampere Map“-DLC umfasst. Der Preis der PS5-Fassung liegt bei 49,99 Euro*. Spieler, die etwas mehr ausgeben möchten, greifen zur Premium Edition. Sie kostet 89,99 Euro* und beinhaltet zusätzlich den Expansion Pass, eine Steelbook-Hülle, Stadtpläne und zwei designte Stifte.

Weitere Meldungen zu Cities Skylines 2:

„Cities: Skylines 2“ wird voraussichtlich am 24. Oktober 2023 für PC, PS5 und Xbox Series X/S auf den Markt gebracht. Nachfolgend ist das neue Video zu den Wasser-, Abwasser- und Stromsystemen eingebettet:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Cities Skylines 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren