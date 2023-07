PS5: Bei Media Markt, Saturn und Amazon für 459,99 Euro im Sale – Update

Wie im Vorfeld angekündigt haben Media Markt und Saturn den Preis der PS5 erheblich gesenkt. Einem Bericht von Billbil-Kun zufolge ist es Teil einer weitreichenderen Preisaktion in Europa und den Vereinigten Staaten.

Update 2: Bei Gamestop können Kunden zehn weitere Euro sparen. Zwar ist die Konsole auch dort für 459,99 Euro gelistet. Gleichzeitig weist der Händler auf den Gutschein-Code „10€OFF“ hin, der im Warenkorb die erwähnten zehn Euro abzieht.

Gamestop*: PS5 für 449,99 Euro

Auch bei PlayStation Direct wurde der Preis der PS5 gesenkt, allerdings auf 474,99Euro. Zugleich gab Sony den offiziellen Start der Aktion bekannt: „Die Aktion gilt solange der Vorrat reicht und die tatsächlichen Preise können je nach Handelspartner variieren“, so das Unternehmen.

Update vom 23. Juli 2023: Auch der Versandhändler Amazon nimmt an der Preisaktion teil, sodass die PS5 dort für 459,99 Euro gekauft werden kann.

Amazon*: PS5 für 459,99 Euro im Sale

Meldung vom 22. Juli 2023: Nachdem in einigen europäischen Ländern in den vergangenen Wochen besondere Preisaktionen für die PS5 gestartet wurden, zog in Deutschland heute der erste Händler nach. Bei der Handelskette Media Markt Saturn kann die PS5 mit Disk-Laufwerk ab sofort für 459,99 Euro gekauft werden. Dieser Preis gilt bis zum 8. August 2023.

Zum Vergleich: Regulär kostet die PS5 (abgesehen von der Digital Edition) 549,99 Euro, sodass Kunden sowohl bei Media Markt als auch bei Saturn ein Preisnachlass von 16 Prozent erhalten.

Die Konsolen sind verfügbar und scheinen unverzüglich auf die große Reise geschickt zu werden. Versprochen wird momentan bei einer heutigen Bestellung eine Lieferung am 24. oder 25. Juli 2023.

PS5 bei Media Markt und Saturn*:

Falls das Geld gerade knapp ist: Media Markt und Saturn werben mit einer Null-Prozent-Finanzierung. „Sichere dir bis 8. August PS5-Aktionsprodukte mit unserer 0%-Finanzierung über 12 Monate“, so die Handelskette.

Offenbar weitere Preisaktionen geplant

Die heute gestartete Preisaktion von Media Markt und Saturn scheint für die hiesigen Kunden nur der Anfang zu sein. Wie der meist gut informierte Insider Billbil-Kun berichtet, sind für mehrere Länder Europas offizielle Sales mit Preisnachlässen geplant, darunter Deutschland.

Am Freitag behauptete der Insider, dass die PS5-Konsolen nach den jüngsten Werbekampagnen in Spanien, Portugal und Frankreich bald auch in Deutschland, Großbritannien und den Vereinigten Staaten rabattiert werden. Im Fall von Deutschland behielt der Insider offensichtlich Recht. Da die Aktion von Media Markt und Saturn im Vorfeld angekündigt wurde, war es allerdings keine schwierige Vorhersage.

Laut Billbil-Kun gelten die Preisnachlässe bei PlayStation Direct und bei den Einzelhändlern der jeweiligen Länder, darunter Amazon, Target und Game. Bei PlayStation Direct kann noch kein Preisnachlass entdeckt werden. Gleiches gilt für den Produktkatalog von Amazon*.

Dem Insider zufolge sind die folgenden Preise geplant:

Deutschland: 75 Euro Ermäßigung (474,99 statt 549,99 Euro)

Vereinigte Staaten: 50 Dollar Ermäßigung (449,99 statt 499,99 Dollar)

Großbritannien: 75 Pfund Ermäßigung (405 statt 480 Pfund)

Während Microsoft kürzlich bekannt gab, dass die Xbox Series X ab August teurer verkauft wird, geht Sony offensichtlich den entgegengesetzten Weg. Das scheint allerdings einen simplen Grund zu haben: Immer mehr verdichten sich die Hinweise darauf, dass Sony in diesem Jahr ein neues Modell der PS5 auf den Markt bringen möchte, mit dem die bisherige PS5 samt Disk-Modell und Digital Edition ersetzt wird. Mit einem abnehmbaren Laufwerk soll das neue Modell beide Editions in sich vereinen.

Ausschließlich beim neuen PS5-Modell mit dem abnehmbaren Laufwerk bleibt es aber offenbar nicht. Der etablierte Insider Tom Henderson konnte in dieser Woche einige Informationen zu einer PS5 Pro auftreiben, die Ende des kommenden Jahres auf den Markt kommen soll.

