Death Stranding: Boss beißt euch ein Ohr ab, wenn ihr nicht kämpfen wollt

Drei Jahre nach dem ursprünglichen Release von „Death Stranding“ hat ein Spieler eine kuriose Entdeckung gemacht. Weigert ihr euch, in einem speziellen Bosskampf gegen euren Gegner anzutreten, beißt dieser dem Protagonisten Sam einfach das Ohr ab.

Sam Porter Bridges‘ Abenteuer in „Death Stranding“ scheint auch drei Jahre nach dem ursprünglichen Erscheinen noch immer einige Überraschungen für die Spieler parat zu haben. Am vergangenen Wochenende lud der Spieler „navenom“ einen Clip auf Twitter hoch, der ein verblüffendes Detail zeigt.

Weigert sich Sam, gegen den Bösewicht Higgs Monaghan, gespielt von Troy Baker, anzutreten, beißt der Schurke unserem Protagonisten kurzerhand ein großes Stück aus seinem Ohr.

Bosskampf lässt Protagonisten mit verstümmeltem Ohr zurück

In „Death Stranding“ muss Sam irgendwann gegen den Bösewicht Higgs Monaghan antreten. Die Sequenz ist ein langwieriger Faustkampf, in dem die beiden Kontrahenten sogar über Gesundheitsbalken verfügen. In dem Kampf geht es darum, im richtigen Moment zu blocken und Higgs dann selbst eins auf die Mütze zu geben.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Related Posts

Doch wie „navenom“ herausgefunden hat, kann sich Sam auch einfach weigern, gegen Higgs zu kämpfen. Dabei müssen die Spieler nicht nur endlos blocken, sondern sich auch gegen Griffattacken schützen und niemals kontern. Haben sich die Spieler dem Kampf erfolgreich verwehrt, wird Higgs dem Protagonisten ein großes Stück aus seinem rechten Ohr beißen. Das Ohr wird sogar für den Rest des Spiels verstümmelt bleiben. Scheinbar ist dies ein Feature, das von einem großen Teil der Spieler übersehen wurde. Die meisten Nutzer dürften sich mit Freude in den Kampf gestürzt haben.

Derzeit arbeitet Hideo Kojima an „Death Stranding 2“, das jedoch kein klassisches Sequel werden soll. Laut Kojima sollen bei dem zweiten Teil des Spiels neue Ideen und Konzepte zum Tragen kommen. Diese könnten jetzt erst umgesetzt werden, dank der Weiterentwicklung der Technik. Wann das Sequel erscheint, ist noch nicht bekannt. Wie die beteiligte Schauspielerin Elle Fanning Anfang des Jahres erklärte, sehe „Death Stranding 2“ schon fantastisch aus, obwohl das Spiel noch nicht fertig sei.

Quelle: GamesRadar, Kotaku

Weitere Meldungen zu Death Stranding.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren