Ratatan: Geistiger Patapon-Nachfolger meistert erste Stretchgoals – Plattformen bestätigt

Update: In der Zwischenzeit wurde auch das Finanzierungsziel für die Konsolenversionen erreicht. Im Zuge des Ganzen bestätigten die Entwickler die versorgten Plattformen und gaben bekannt, dass „Ratatan“ im Bereich der Konsolen für die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Switch und nicht näher genannte Xbox-Systeme erscheinen wird.

Hier dürften sich die Entwickler allerdings auf die Xbox Series X/S beziehen.

We want #Ratatan to be enjoyed worldwide!! This stretch goal will help make console ports a reality – for Xbox, PS4&5, & Switch!

世界中の皆様に#ラタタン を楽しんでほしいタン‼現在のストレッチゴール突破で、家庭用ハードでの発売が決定!Xbox、PS4&5、Switchも!https://t.co/aSdQbKqE3a

— RATATAN (ラタタン) (@ratatan_game) August 2, 2023