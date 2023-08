Future Games Show: Gamescom-Ausgabe mit über 50 Spielen angekündigt

Einen Tag nach der Opening Night Live von Geoff Keighley findet die nächste Future Games Show statt. Merkt euch also den 23. August vor, wenn ihr Präsentationen zu über 50 aktuellen Spielen verfolgen möchtet. Der Livestream findet um 20 Uhr nach deutscher Zeit statt.

Als Moderator ist Troy Baker anwesend, der bereits in mehreren Videospielen die Hauptfigur synchronisiert hat. Zum Beispiel sprach er Joel Miller in „The Last of Us“, Higgs in „Death Stranding“ und Pagan Min in „Far Cry 4“.

Zusätzlich moderiert wird die Show von Erika Ishii, die ebenfalls als Synchronsprecherin arbeitet. Unter anderem sprach sie Valkyrie in „Apex Legends“ und Ruth Dzeng in „Cyberpunk 2077“.

Weltpremieren, Trailer und mehr

Auf acht Weltpremieren dürfen sich Gaming-Fans freuen. Exklusive Trailer und ein VR-Showcase sind geplant. Im Übrigen ist mit der ein oder anderen Demo zu rechnen, die ihr euch direkt nach dem Stream herunterladen könnt. Und dann gibt es noch ein Gewinnspiel, bei dem ihr mit etwas Glück eine PS5 oder eine Xbox Series X/S ergattert.

Folgende Publisher sind bisher bestätigt:

Frontier Developments

Thunderful Games

Nacon

Crunching Koalas

Raw Fury

Der 40-sekündige Teaser von GamesRadar soll eure Vorfreude auf das Online-Event wecken. Schaut ihn euch hier an.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Related Posts

Auf der Gamescom allgemein sind unter anderem die beiden Branchen-Giganten Microsoft und Nintendo vertreten. Sony PlayStation hingegen schwänzt die Messe erneut. Ebenfalls zugesagt haben bereits Bandai Namco und Sega.

Weitere Meldungen zu Future Games Show.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren