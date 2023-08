Like a Dragon Gaiden: Akame und die Daidoji-Fraktion – Weitere wichtige Charktere vorgestellt

In einem Update zu "Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name" stellten die Entwickler der Ryu Ga Gotoku Studios weitere für die Geschichte relevante Charaktere vor. Dieses Mal dreht sich alles um das Akame-Netzwerk und die Daidoji-Fraktion.

Kazuma Kiryu kehrt in "Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name" zurück.

Im Zuge eines aktuellen Entwickler-Updates zum im November erscheinenden „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ lieferten uns die Ryu Ga Gotoku Studios Bildmaterial und neue Details zu Story-relevanten Charakteren.

Diese drehen sich zum einen um das Akame-Netzwerk, das sich in Sotenbori, Osaka befindet und von den Entwicklern als ein „Tausendsasa“ beschrieben wird, wenn um die Beschaffung von Informationen und den Aufbau dafür benötigter Gruppen geht. Nach den Geschehnissen von „Yakuza 6: The Song of Life“ lernt der Protagonist Kazuma Kiryu die junge Akame kennen und erfährt, dass ihr Netzwerk aus obdachlosen und erfahrenen Informanten besteht.

Das Netzwerk übernimmt nicht nur riskante Aufträge, die von anderen gemieden werden. Gleichzeitig untersucht das Akame-Netzwerk kriminelle Machenschaften wie das professionelle Geschäft mit der Armut der Menschen, das in Sotenbori betrieben wird.

Der feindselige Vertreter der Daidoji-Fraktion

Ein weiterer wichtiger Charakter, der uns im Zuge des neuen Updates zu „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ vorgestellt wurde, ist Yoshimura. Yoshimura wird als ein Vertreter der Daidoji-Fraktion beschrieben, der sich bei der Durchsetzung seiner Interessen vor allem auf Gewalt verlässt und Kazuma Kiryu gegenüber feindlich eingestellt ist.

Auch wenn Yoshimura laut Entwicklerangaben nur das Beste für seinen Clan im Sinn hat, sorgt er mit seiner rücksichtslosen Art immer wieder für Reibereien mit anderen Fraktionen. Des Weiteren wird Yoshimura in „Like a Dragon Gaiden“ als ein „General im Schatten“ bezeichnet, der Kiryu im Blick behält und dafür sorgt, dass ein Abkommen, das zwischen den beiden Charakteren geschlossen wurde, auch eingehalten wird.

Den Schlusspunkt unter die vorgestellten Charaktere setzt ein praktizierender Priester, der als Vertrauter von Kiryu fungiert und den ganzen Tag Go spielt, „um seinen Begierden zu entsagen und sich von der Welt abzukoppeln“.

„Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ wird am 9. November 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

