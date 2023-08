Modern Warfare 3: Makarov-Reveal-Trailer mit Termin angekündigt

Nach dem gestrigen Teaser-Trailer folgt morgen das nächste Video. Makarov wird darin vorgestellt. Der Stream kann in dieser Meldung gestartet werden.

Mit der gestrigen Ankündigung von „Call of Duty: Modern Warfare 3“ samt Veröffentlichungstermin hat Activision die diesjährige Enthüllungsserie zum neusten Teil der Shooter-Reihe gestartet. Der zweite Akt ist die Veröffentlichung eines Videos, das sich der Rückkehr von Makarov widmet. Während der Stream bereits unterhalb dieser Zeilen eingebettet ist, erfolgt die Freischaltung erst am morgigen Mittwoch um 16 Uhr.

Über das diesjährige „Call of Duty: Modern Warfare 3“ gibt es wenige offizielle Details, aber viele inoffizielle Gerüchte. Der Name tauchte zum ersten Mal im Mai auf. Im Juli bestätigte ihn Activision eher beiläufig im Rahmen einer Reihe von DMCA-Takedowns, die auf Online-Leaks abzielten.

Alle Modi einer „vollwertigen Fortsetzung“

Schon im Februar berichtete Bloombergs Jason Schreier, dass das Spiel ursprünglich als „Premium-Erweiterung“ zu „Call of Duty: Modern Warfare 2“ angedacht war, sich aber im Verlauf der Entwicklung zu einem vollständigen Spiel entwickelt hat. Quellen von Insider Gaming behaupteten im Mai, dass der Shooter alle Modi enthalten wird, die Fans von einer „vollwertigen Fortsetzung“ erwarten würden – darunter eine Kampagne, Multiplayer-Gefechte und Zombies.

Offiziell ist seit der gestrigen Ankündigung bekannt, dass Sledgehammer Games als Hauptentwickler des direkten Nachfolgers von „Call of Duty: Modern Warfare 2“, das für den Launch im vergangenen Jahr von Infinity-Ward entwickelt wurde, verantwortlich ist.

Weitere Details werden in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten erwartet, bevor der Launch von „Call of Duty: Modern Warfare 3“ letztendlich wenige Wochen vor dem diesjährigen Weihnachtsfest erfolgen wird. Dass auch die weiteren „Call of Duty“-Spiele für PlayStation-Systeme erscheinen werden, wurde jüngst mit einem Vertrag zwischen Sony und Microsoft, dem baldigen Besitzer von Activision Blizzard, gesichert.

„Call of Duty: Modern Warfare 3“ erscheint am 10. November 2023 für noch nicht genannte Plattformen, darunter mindestens die Konsolen PS5 und Xbox Series X/S sowie der PC. Nachfolgend ist der für morgen angekündigte Makarov-Reveal-Trailer eingebettet:

