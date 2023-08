Crash Team Rumble: Gratis-Wochenende mit Crossplay angekündigt

Das Multiplayer-Spin-off „Crash Team Rumble“ ist am kommenden Wochenende kostenlos. Entscheidet ihr euch für den Kauf der Vollversion, wird euer Fortschritt in die Vollversion übernommen.

Interessierte können „Crash Team Rumble“ am kommenden Wochenende kostenlos testen.

Um die Verkaufszahlen von „Crash Team Rumble“ weiter anzukurbeln, veranstalten Activision und Toys for Bob ein kostenloses Test-Wochenende für alle interessierten Spieler und Spielerinnen.

Die Testphase findet vom 11. August 2023 um 19:00 Uhr bis zum 14. August 2023 um 19:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit statt. Nach diesem Zeitraum läuft die Aktion ab und ihr könnt eure kostenlose Testversion nicht mehr starten.

Gratis-Wochenende für Crash Team Rumble

Das Test-Wochenende wird sowohl für PS4 als auch für PS5 stattfinden. Dank Crossplay ist es möglich, gegen Spieler und Spielerinnen auf Xbox One und Xbox Series X|S anzutreten.

Während des Testwochenendes gibt es keine Beschränkung bei der Anzahl an Spielen. Interessierte können den Zeitraum über so viele Spiele absolvieren, wie sie wollen.

Solltet ihr euch nach dem Testen für den Kauf der Vollversion entscheiden, werden alle verdienten Gegenstände, Charaktere und Erfahrungspunkte auf das Hauptspiel übertragen.

Aktuell gibt es den Titel sogar mit einem kleinen Rabatt zu erwerben: Momentan könnt ihr 25 Prozent auf den Vollpreis von 29,99 Euro sparen. Somit gibt es das Spiel aktuell für 22,49 Euro. Das Angebot endet am 17. August um 00:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Weitere Meldungen zu „Crash Team Rumble“:

Executive Producer Steve Ricossa sprach außerdem über die Zukunft von „Crash Team Rumble“. Aktuell arbeitet das Team hart an Season 2 und will einen der am meisten genannten Fanwünsche umsetzen: Mehr Modi.

Einen Modus teast Ricossa bereits an. Demnach können sich Spieler und Spielerinnen über einen 4-Spieler-Koop-Modus freuen, der Party-Modus heißen wird. Zudem sollen neue Modi in Zukunft über TFB Labs vorab getestet werden.

„Crash Team Rumble“ ist ab sofort für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich.

Quelle: pushsquare.com

Weitere Meldungen zu Crash Team Rumble.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren