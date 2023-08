Trine 5: Neues Video stellt Zoya die Diebin und ihre Fähigkeiten vor

"Trine 5: A Clockwork Conspiracy" nähert sich der Veröffentlichung Ende des Monats. Zuvor kann ein Trailer mit Spielszenen gestartet werden, in dem Zoya die Diebin vorgestellt wird.

Der Publisher THQ Nordic und der Entwickler Frozenbyte haben zu „Trine 5: A Clockwork Conspiracy“ einen neuen Trailer veröffentlicht. Vorgestellt wird darin anhand von Gameplay-Szenen der spielbare Charakter Zoya die Diebin.

Beschrieben wird Zoya von Frozenbyte als clever und schwer zu fassen. Mit ihrem Bogen, ihren Pfeilen, Seilen und ihrem Enterhaken gelingt es ihr, sich durch knifflige Situationen zu manövrieren. Ihr bisheriges Leben als „Unternehmerin“ verlässt sie, um in „Trine 5: A Clockwork Conspiracy“ neue Abenteuer zu erleben.

Zoya ist auch für den Brückenbau verantwortlich

„Wenn du irgendwo in der Nähe eine Kapuzengestalt etwas sagen hörst, solltest du besser deine Umgebung im Auge behalten, denn sonst könntest du in Schwierigkeiten geraten und deiner Habseligkeiten beraubt werden. Zoya ist nicht nur eine erstklassige Diebin, sondern auch ein Profi darin, sich mit Hilfe ihres Seils auf Gegenstände zu schwingen und dabei große Entfernungen zu überwinden“, so Frozenbyte.

Um ihren Teamkameraden im kooperativen Spiel zu helfen, kann Zoya mit Hilfe ihres Seils auch Brücken bauen, was als sehr praktisch angesehen wird. Ihr Bogen und eine Vielzahl von Pfeilen helfen Zoya im Kampf gegen Feinde und beim Lösen von Rätseln.

Vorbestellt werden kann „Trine 5: A Clockwork Conspiracy“ im PlayStation Store noch nicht. Allerdings sind Fans in der Lage, den Titel auf ihre persönliche Wunschliste zu packen.

„Trine 5: A Clockwork Conspiracy“ erscheint am 31. August 2023 für PS5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC über Steam, Epic Games Store und GOG. Nachfolgend ist der Trailer eingebettet:

