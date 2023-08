Xbox Game Pass: Laufzeit des 1-Euro-Angebots wurde reduziert

Im vergangenen Monat wurden auf den meisten Märkten die Preise des Xbox Game Pass beziehungsweise des Xbox Game Pass Ultimate angehoben. Hierzulande stieg der Preis der Standard-Version von 9,99 auf 10,99 Euro monatlich, während die Ultimate-Stufe mittlerweile für 14,99 statt der bisherigen 12,99 Euro monatlich zur Verfügung steht.

Im Zuge der Preiserhöhungen feierte das Test-Angebot ein Comeback, das im März dieses Jahres zwischenzeitlich entfernt wurde und es neuen Abonnenten ermöglichte, den Xbox Game Pass zum Preis von einem Euro über einen Zeitraum von einem Monat zu testen. Wie Videogames Chronicles berichtet, entschloss sich Microsoft allerdings ohne vorherige Ankündigung dazu, die Laufzeit des 1-Euro-Angebots zu reduzieren.

Nachdem zunächst auf der polnischen Xbox-Website der Hinweis entdeckt wurde, dass der Xbox Game Pass im Zuge des Schnupper-Abos nur noch über 14 Tage genutzt werden kann, taucht dieser Hinweis mittlerweile auch in Großbritannien und weiteren Ländern auf.

Microsoft bereitet Start des Xbox Game Pass Core vor

Eine offizielle Stellungnahme seitens Microsoft zu diesem Thema steht allerdings noch aus. Wie das Redmonder Unternehmen kürzlich bekannt gab, wird aktuell der Start des Xbox Game Pass Core genannten Angebots vorbereitet, das am 14. September 2023 starten und den Xbox Live Gold-Service ersetzen wird.

Zum Preis von 6,99 Euro monatlich beziehungsweise 59,99 Euro im Jahr erhalten Spielerinnen und Spieler eine abgespeckte Version des Xbox Game Pass, die zum einen den Zugriff auf die Online-Multiplayer-Komponenten von Spielen einräumt. Weichen müssen die monatlichen „Gratis“-Spiele, die durch eine Auswahl an Titeln ersetzt werden, die von Abonnenten ohne weitere Kosten heruntergeladen und gespielt werden können.

Zum Start des Xbox Game Pass Core werden hier 25 Spiele angeboten – darunter „Doom Eternal“, „Fallout 4“, „Gears 5“, „Halo 5: Guardians“, „Hellblade: Senua’s Sacrifice“, „Ori & The Will of the Wisps“, „Psychonauts 2“ oder „The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited“. Weitere Titel werden in den Folgemonaten den Weg in den Software-Katalog finden.

Genau wie bisher Xbox Live Gold wird der Xbox Game Pass Core natürlich auch regelmäßige Rabatte und Specials für Abonnenten umfassen.

