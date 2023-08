Uncharted: Film-Sequel weiterhin geplant, beteuert Filmproduzent

Weil der "Uncharted"-Film so gut angekommen ist, hat Atlas Productions weiterhin eine Fortsetzung im Sinn.

Schon kurz nach dem Kinostart von „Uncharted“ sprach Sony von einem „neuen Hit-Film-Franchise„. Schließlich war der erste Teil mit einem Einspielergebnis von 220 Millionen Dollar ein immenser Erfolg. Eine Fortsetzung ist demnach nur eine Frage der Zeit.

Dass ein zweiter Film weiterhin geplant ist, bekräftigte jetzt Filmproduzent Charles Roven gegenüber Hollywood Reporter. Hier wurde er unter anderem gefragt, ob der Wunsch bezüglich eines Nachfolgers weiterhin besteht.

Hat den Leuten gut gefallen

Seine Antwort: „Oh ja! Wir hatten eine wirklich gute Zeit mit diesem Film. Den Fans hat der Film sehr gut gefallen, und auch Leute, die nichts über das Spiel wussten, mochten den Film sehr. Wir wollen also auf jeden Fall noch einen solchen Film machen.“

Director Ruben Fleischer nannte bereits eine Idee für das Film-Sequel. Er möchte unbedingt die Verfolgungsjagd aus „Uncharted 4: A Thief’s End“ nachstellen. Für ihn ist es „die größte Autoverfolgungsjagd aller Zeiten.“ An spektakulären Actionszenen wird es also sicherlich nicht mangeln.

Weitere Meldungen zu „Uncharted“:

Neben diesem Film plant Sony noch mehrere TV-Serien – unter anderem zu „God of War“ und „Horizon“. Außerdem wird vermutlich 2025 die zweite Staffel der „The Last of Us“-Show herauskommen.

Am heutigen Donnerstag ist in den deutschen Kinos übrigens eine weitere Verfilmung einer PlayStation-IP gestartet. Die Rede ist vom „Gran Turismo“-Film, zu dem wir vorgestern unser Review veröffentlicht haben. Perfekt ist der Streifen zwar nicht, aber ihr bekommt ein kurzweiliges Renndrama zu sehen.

