Assassin’s Creed Mirage: Weltpremiere im Rahmen von Opening Night Live bestätigt

Auch in diesem Jahr wird die Gamescom mit dem von Geoff Keighley produzierten und moderierten Opening Night Live-Event eingeläutet. Nachdem kürzlich Präsentationen von „Alan Wake 2“ und „Black Myth: Wukong“ angekündigt wurden, bestätigte Keighley nun den nächsten Titel, der auf dem Event zu sehen sein wird.

Die Rede ist vom Stealth-Action-Adventure „Assassin’s Creed Mirage“, das in dieser Woche den Gold-Status erreichte und vom 12. auf den 5. Oktober 2023 vorgezogen wurde. Via Twitter bestätigte Keighley eine Weltpremiere in Form eines neuen Trailers, der uns einen weiteren Blick auf den neuesten Titel aus dem Hause Ubisoft ermöglicht.

Den Trailer und alle relevanten Details, die im Zuge von Opening Night Live 2023 genannt werden, findet ihr zeitnah natürlich auch bei uns.

Fokus liegt in diesem Jahr auf Updates zu bekannten Spielen

Nachdem das Opening Night Live-Event in den vergangenen Jahren immer wieder für Überraschungen und Neuankündigungen zu haben war, sollten wir unserer Erwartungen in diesem Jahr ein wenig zurückschrauben. Wie Geoff Keighley vor wenigen Tagen einräume, wird der Fokus 2023 nämlich auf Updates zu bereits bekannten beziehungsweise angekündigten Titeln liegen.

„Es wird eine spannende Show mit neuen Einblicken in viele angekündigte Spiele wie Alan Wake 2 und Black Myth Wukong. Bei der diesjährigen ONL geht es weniger um die Ankündigung brandneuer Projekte, sondern vielmehr darum, den Fans Updates zu einigen der größten Spiele zu geben, die im nächsten Jahr erscheinen werden“, so Keighley.

Weitere Meldungen zur Gamescom 2023:

Das Opening Night Live-Event findet in diesem Jahr am Dienstag, den 22. August 2023 von 20 bis 22 Uhr und somit wie gehabt am Vorabend der Gamescom statt. Die Gamescom 2023 wiederum öffnet vom 23. bis zum 27. August 2023 ihre Pforten.

Während sowohl Nintendo also auch Microsoft mit von der Partie sein werden, entschieden sich die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment beziehungsweise PlayStation gegen einen Auftritt auf der Gamescom 2023.

A new look at @assassinscreed Mirage is coming to @gamescom Opening Night Live, streaming next Tuesday, August 22 at 8p CET/7p BST/2p ET/11a PT at https://t.co/AFycLZG9XF pic.twitter.com/S0mX0hwB3r — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 15, 2023

Weitere Meldungen zu Assassin’s Creed Mirage.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren