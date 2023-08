Baldur’s Gate 3: PS5-Preload des RPG-Hits hat einen Termin

Nachdem „Baldur’s Gate 3“ auf dem PC ordentlich durchstarten konnte, bereiten sich die Entwickler von Larian Studios auf die Veröffentlichung der PS5-Fassung vor. Diese wird im September auf den Markt gebracht und kann von den zahlreichen Verbesserungen profitieren, die bisher an der PC-Fassung vorgenommen wurden. Allein der bevorstehende Patch umfasst mehr als 1.000 Fixes.

Da „Baldur’s Gate 3“ kein kleiner Brocken ist und die PC-Version auf ein Datenvolumen von mehr als 120 GB kommt, stellt sich für PS5-Spieler die Frage, wann sie damit beginnen können, die Daten der digitalen Version auf die Konsole zu schaufeln.

Die Antwort lieferte der Game Reviewer und Podcaster „Hunter“, der auf Twitter/X darauf verweist, dass die Preload-Phase von „Baldur’s Gate 3“ am 1. September 2023 beginnen wird.

Baldur’s Gate 3 pre-load on PS5 begins September 1st 👀🔥

Clear up space now, the PC version is 122GB pic.twitter.com/URLhPs8Jdo

— Hunter 🎮 (@NextGenPlayer) August 15, 2023