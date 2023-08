Final Fantasy XVI: Eine einzige Spielplattform wäre besser, so Naoki Yoshida

Naoki Yoshida, seines Zeichens Director und Producer von „Final Fantasy XIV“ sowie Producer von „Final Fantasy XVI“, wäre es lieber, wenn alle Spieler auf derselben Konsole spielen würde. Dies gab Yoshi-P kürzlich in einem Interview mit dem YouTube-Kanal Muyao 4 Super Player an.

Zuletzt hegte Sony gute Beziehungen zu dem „Final Fantasy“-Entwickler Square Enix. Daraus resultierte, dass Microsofts Xbox von neuen Spielen wie dem „Final Fantasy VII Remake“ sowie „Final Fantasy XVI“ ausgeschlossen wurde.

Eine Plattform wäre besser für Spieler und Entwickler

„Ich wünschte mir wirklich, dass die Konsolenplattformen in einer einzigen vereint werden können“, so Yoshi-P in dem YouTube-Video. „Bitte synchronisiert euch alle, um die gleiche Konsole zu kaufen.“ Yoshida gibt weiter an, dass eine einzige Konsole besser wäre, sowohl für Spieler als auch für Entwickler.

Für Naoki Yoshidas Hauptprojekt, das MMORPG „Final Fantasy XIV“, wurde Ende Juli bei einem Festival in Las Vegas die neue Erweiterung „Dawntrail“ vorgestellt . Zudem war der Xbox-Chef Phil Spencer zu Gast, um den Release des Online-Spiels auf den Konsolen von Microsoft in 2024 bekanntzugeben. Seit zehn Jahren kann „Final Fantasy XIV“ sowohl auf dem PC als auch auf der PlayStation gespielt werden.

„Final Fantasy XVI“, an dem Yoshida ebenfalls beteiligt war, wird mindestens für den Rest dieses Kalenderjahres noch exklusiv auf der PlayStation 5 spielbar bleiben. „Zuallererst ist es wahr, dass Final Fantasy 16 für sechs Monate und zeitlich begrenzt exklusiv auf der PS5-Plattform verfügbar ist“, gab Yoshi-P in einem Interview mit dem japanischen PlayStation-Blog an. „Dass die PC-Version in einem halben Jahr erscheinen wird, ist jedoch eine ganz andere Geschichte. Die PC-Version wird nicht in einem halben Jahr erscheinen.“ Dies würde daran liegen, dass das Team viel Zeit und Geld darin investieren würde, das Spiel für die Konsole zu optimieren.

