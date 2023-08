Mortal Kombat 1: Trailer stimmt auf die geschlossene Beta ein – Diese Inhalte werden geboten

Im kommenden Monat erscheint mit „Mortal Kombat 1“ ein Reboot zur beliebten Fighting-Titel-Serie, der laut Entwicklerangaben ein brandneues Universum und spielerische Neuerungen wie die Kameo-Fighter mit sich bringen wird.

Wer sich dazu entschieden haben sollte, „Mortal Kombat 1“ vorzubestellen, erhält in dieser Woche und somit bereits vor dem Release die Möglichkeit, den blutigen Fighting-Titel im Zuge der Closed-Beta ausführlich in Augenschein zu nehmen.

Die geschlossene Beta findet vom Freitag, den 18. August bis Montag, den 21. August 2023 auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S statt.

Ein kurz vor dem Start der Beta veröffentlichter Trailer geht auf die Inhalte ein, die in der geschlossenen Beta von „Mortal Kombat 1“ auf die Spielerinnen und Spieler warten.

Diese Inhalte werden in der Beta geboten

Wie bereits vor ein paar Tagen bestätigt wurde, handelt es sich bei Liu Kang, Sub-Zero, Johnny Cage, Kitana, Kenshi und Li-Mei um die Charaktere, die in der geschlossenen Beta von „Mortal Kombat 1“ in einer spielbaren Version zur Verfügung stehen. Hinzukommen die Kameo-Kämpfer Sonya, Kano, Jax und Frost sowie das Teehaus und Johnny Cages Anwesen als Arenen.

Ebenfalls geboten werden der Klassic Tower, in dem ihr in „1 vs. 1“-Duellen gegen KI-Gegner antretet, und Online-Duelle. Abschließend möchten wir darauf hinweisen, dass für die Teilnahme an der geschlossenen Beta von „Mortal Kombat 1“ eine aktive PlayStation Plus- beziehungsweise Xbox Live Gold-Mitgliedschaft vorausgesetzt wird.

„Mortal Kombat 1“ wird ab dem 19. September 2023 für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S, die Nintendo Switch und den PC erhältlich sein. In der Vollversion des Fighting-Titels wartet unter anderem ein Story-Modus auf uns, dessen Spielzeit laut Entwicklerangaben bei etwa sechs bis acht Stunden liegen wird.

Zudem ist der „Invasions“-Modus enthalten, der offenbar über einen langen Zeitraum mit Seasons unterstützt werden soll.

