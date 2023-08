Firewall Ultra für PSVR2: PvE-Spielmodus „Exfil“ vorgestellt

Kurz vor dem Launch von „Firewall Ultra“ sorgte der zuständige Entwickler First Contact Entertainment für die Vorstellung einer weiteren Spielvariante. So gibt der PvE-Modus „Exfil“ den Spielern die Möglichkeit, gemeinsam mit drei weiteren Teilnehmern auf Missionen aufzubrechen, um Daten von drei Laptops zu sichern.

Nach dem Start einer Mission in Exfil (kurz für Exfiltration) hacken die Teilnehmer einen der beiden verfügbaren Zugangspunkte, um die Standorte der Laptops zu finden. Im weiteren Verlauf gilt es, den Angriff zu planen. Spieler können sich demnach aufteilen, um als Team schneller mehr Orte erreichen zu können. Oder sie bleiben zusammen, um sich gegenseitig den Rücken freizuhalten.

Die Laptops wiederum erscheinen an Spawnpunkten, die aus einer dynamischen Auswahl von Orten gewählt werden. So bieten die Level einen ständigen Widerspielwert, da auch die KI-Patrouillen nicht zu unterschätzen sind.

KI-Gegner mit einer Reihe von Gadgets

Zu Beginn einer Mission kennen die feindlichen Einheiten die Position der Spieler noch nicht, weshalb sie auf der Karte zunächst damit beschäftigt sind, zu patrouillieren. Mit dem Hacken und ersten Feuergefechten werden sie allerdings auf die Spieler aufmerksam und greifen auf dynamische Verstärkungen mit einem Repertoire an unterschiedlichen Waffen zurück.

„KI-Gegnern stehen zudem eine Reihe an Gadgets zur Verfügung und können – ähnlich wie die Spieler – Granaten werfen, Fallen stellen, Türen eintreten, um sich Zugang zu Räumen zu verschaffen, und sogar C4-Sprengsätze verwenden. Dies sind keine gewöhnlichen KI-Bots, die blind ins Schussfeuer spazieren, nein: Sie gehen in Deckung, flankieren euch und reagieren geschickt auf eure Aktionen“, so die Macher.

Sobald die drei Laptops gehackt wurden und Spieler die Informationen beschaffen konnten, eskaliert das Spielgeschehen weiter: Zusammen mit ihrem Team müssen Spieler bis zur Extraktionszone vordringen und sich verstecken, bis die Evakuierung abgeschlossen ist.

Dieser Teil des Matches sei der schwierigste, da sich die Feinde an eurer Position versammeln und alles, was ihnen zur Verfügung steht, einsetzen. Spieler, die den Angriff überleben, werden mit der Spielwährung Crypto belohnt.

Da es sich bei „Firewall Ultra“ um einen Live-Service-Titel handelt, erhalten Spieler regelmäßig neue Inhalte in Form von Karten, Waffen und Kontraktoren, was letztendlich für noch mehr Abwechselung sorgen soll.

Erscheinen wird „Firewall Ultra“ am 24. August 2023 zum Preis von rund 40 Euro für das Virtual Reality-Headset PlayStation VR2. Rund 60 Euro werden für die Deluxe Edition fällig.

