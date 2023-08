Pacific Drive: Entwickler kündigen Verschiebung an

Spieler, die auf "Pacific Drive" warten, müssen mehr Geduld aufbringen. Der Launch wird erst im kommenden Jahr erfolgen, wie die Entwickler in einer Stellungnahme betonen.

Der Publisher Kepler Interactive und der Entwickler Ironwood Studios haben „Pacific Drive“ vom ursprünglich geplanten Veröffentlichungsdatum 2023 auf Anfang 2024 verschoben, ohne jedoch einen präzisen Termin zu nennen.

In der Begründung heißt es unter anderem, dass das Wohlergehen der Mitarbeiter im Vordergrund steht und das Team hinsichtlich des fertigen Produktes keine Abstriche hinnehmen möchte.

Keine Kompromisse erwünscht

Da sich der Sommer dem Ende zuneigt, möchten man den Spielern daher mitteilen, dass „Pacific Drive“ mehr Zeit benötigt und daher erst Anfang 2024 auf den Markt kommen wird. „Diese Entscheidung gibt uns den nötigen Spielraum, um Pacific Drive so gut wie möglich zu machen und gleichzeitig die Gesundheit unseres Teams in den Vordergrund zu stellen“, so das Team.

In der weiteren Erklärung heißt es: „Wie viele wissen, arbeiten wir schon seit geraumer Zeit hart daran, diese Idee zum Leben zu erwecken. Und jeder Tag bringt uns ein Stück weiter zu einem Spiel, auf das wir alle stolz sind. In dieser letzten Phase ist es uns jedoch wichtig, dass wir uns selbst treu bleiben und keine Kompromisse eingehen, wenn es um das Wohlergehen des Teams geht.“

Mit „Pacific Drive“ wollen die Entwickler ein Abenteuer erschaffen, das Spieler tief in das Herz des pazifischen Nordwestens führt. Sie starten dort in einem alten Kombi, der mit der Zeit zu einer eigenen, stark modifizierten Sci-Fi-Maschine aus den 80er Jahren werden kann.

Jede Fahrt in die Zone sei mit seltsamen Anomalien, Technologien und jeder Menge Strahlung gespickt. Doch mit einem gut aufgerüsteten und gewarteten Fahrzeug könnt ihr diese Besonderheiten laut Hersteller sicher erkunden, nach Ressourcen suchen und weiter in verschiedene Biome fahren, die wertvollere Belohnungen bieten.

„Pacific Drive“ wird für PlayStation 5 sowie PC über Steam und Epic Games Store veröffentlicht. Sobald der genaue Termin folgt, erfahrt ihr es auf PLAY3.DE.

