Baldur’s Gate 3: PS5-Version in Schwierigkeiten? Entwickler bezieht Stellung

Ein User auf Twitter vermutet: Die PS5-Version von "Baldur's Gate 3" steckt in Schwierigkeiten. Dazu bezog der Publishing-Director der Larian Studios umgehend Stellung.

Genau wie „Starfield“ erscheint am 6. September die PS5-Version von „Baldur’s Gate 3“. Anders als Bethesdas Sci-Fi-RPG glaubt der Xbox-Fan Astal jedoch, dass der RPG-Hit von Larian Studios noch nicht bereit sei.

Warum? Der Preload von „Starfield“ kann bereits vorgenommen werden. Demgegenüber steht „Baldur’s Gate 3“, dessen Preload erst am 31. August verfügbar ist – obwohl beide Spiele am selben Tag herauskommen. Daher vermutet Astal Probleme beim Konsolenport.

Alle Patches sollen enthalten sein

Der Publishing-Director der Larian Studios nahm dieser Aussage jedoch schnell den Wind aus den Segeln. Seine Erklärung für den späteren Preload: „Wir möchten, dass die Leute über die neuesten Patches verfügen, denn das scheint verbraucherfreundlicher zu sein. Es ist nicht sehr kompliziert.“

Darauf antwortete Astal, er verstehe dies. Trotzdem vertritt er weiterhin die Meinung: Das Rollenspiel ist noch nicht bereit für die PS5. Andernfalls hätte das Entwicklerteam schon Kopien an die Spieletester geschickt, was nicht der Fall ist.

Offenbar hat er die Erklärung des Entwicklers doch nicht verstanden, glauben andere User. Einer in den Kommentaren meint, dass seiner Logik zufolge auch die PC-Version von „Starfield“ in Schwierigkeiten stecke. Diese kommt nämlich ebenfalls erst am 31. August, während die Xbox-Version seit vergangenem Donnerstag erhältlich ist.

Darüber hinaus bezweifelt er eine Bildwiederholrate von 60 FPS auf den Konsolen. Schließlich habe hier selbst ein leistungsstarker PC ab dem dritten Akt Probleme. Sollte das nicht möglich sein: „Starfield“ wird auf der Xbox jedenfalls auch keine 60 FPS schaffen.

Für „Baldur’s Gate 3“ zahlt ihr im PlayStation Store einen Preis von 69,99 Euro. Wer noch zusätzliche Inhalte haben möchte, muss zur Digital Deluxe Edition kosten. Dafür werden 79,99 Euro fällig.

