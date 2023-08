Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1: Offiziell für die PS4 bestätigt – mit einem Haken

Ende Juli erreichte uns das Gerücht, dass die bisher nur für den PC, die Switch und die aktuellen Konsolen angekündigte „Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1“ auch für die PlayStation 4 veröffentlicht wird.

Nachdem die PlayStation 4-Version der Spielesammlung zunächst nur im Rahmen einer Alterseinstufung durch das nordamerikanische Entertainment Software Rating Board (kurz: ESRB) auftauchte, wurde die „Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1“ nun auch offiziell von Konami für die PS4 bestätigt.

Sammler werden auf Sonys alter Konsole allerdings Abstriche in Kauf nehmen müssen. Denn während die Collection auf den anderen Plattformen auch in einer Retail-Fassung angeboten wird, erfolgt der Release auf der PlayStation 4 ausschließlich in einer digitalen Form.

PS4-Umsetzung bislang ohne Termin

Einen Releasetermin nannte Konami bisher zwar nicht, es wird allerdings spekuliert, dass die PlayStation 4-Version der „Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1“ genau wie die anderen Versionen im Oktober dieses Jahres erscheint. Die Spielesammlung umfasst zum einen die beiden MSX-Klassiker „Metal Gear“ und „Metal Gear 2: Solid Snake“.

Hinzukommen das ursprünglich im Jahr 1998 für die PlayStation veröffentlichte „Metal Gear Solid“ sowie die HD-Umsetzungen der beiden Nachfolger „Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty“ und „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“. Wie in dieser Woche bestätigt wurde, orientiert sich die Performance von „Metal Gear Solid 2“ und „Metal Gear Solid 3“ dabei an der der 2012 veröffentlichten „Metal Gear Solid: HD Collection“.

Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die beiden Klassiker im Rahmen der „Master Collection Vol.1“ auf der PS5 und der Xbox Series X/S in 720p und 60FPS dargestellt werden. Spielerinnen und Spieler auf der Switch werden sich mit 720 und 30FPS arrangieren müssen.

Die „Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1“ wird am 24. Oktober für den PC, die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch veröffentlicht. Den PS4-Termin reichen wir nach, sobald dieser offiziell von Konami bestätigt wurde.

