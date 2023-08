Sonic Superstars: Termin und Multiplayer-Trailer offiziell enthüllt

SEGA hat die Opening Night Live genutzt, um einen offiziellen Erscheinungstermin zu „Sonic Superstars“ bekanntzugeben. Demnach wird der rasante Plattformer am 17. Oktober 2023 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC erscheinen.

Zu viert gegen Dr. Eggman

In „Sonic Superstars“ werden die Spieler auf den Northstar Islands ein neues Abenteuer mit den ikonischen Helden erleben, wobei man mit bis zu vier Spielern spielen kann, die in die Rollen von Sonic, Tails, Knuckles und Amy Rose schlüpfen werden. Mit neuen Emerald-Kräften kann man sich in neuen dynamischen Arten durch die Welten bewegen und noch nie gesehene Umgebungen erkunden.

Von offizieller Seite heißt es zu „Sonic Superstars“: „Das 2D-Sonic-Highspeed-Sidescrolling-Action-Platforming, das du kennst und liebst, neu interpretiert mit vollständiger 3D-Grafik, neuen Kräften und Fähigkeiten, einer völlig neuen Umgebung und neuen Spielmöglichkeiten! So hast du den klassischen Sonic noch nie gespielt!“

