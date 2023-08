Alan Wake 2: 14 Minuten Gameplay von der Gamescom

Nachdem zum Auftakt der Gamescom 2023 ein Trailer zu „Alan Wake 2“ angeschaut werden konnte, folgte ein umfangreiches Gameplay-Video, das rund 14 Minuten in die Kampagne des namensgebenden Protagonisten hineinschnuppern lässt.

Das unten eingebettete Video zeigt mehrere düstere Szenen aus New York City und auch die mystischen Elemente kommen nicht zu kurz. Gleichzeitig ist zu sehen, wie sich Alan Wake mitunter mit Waffengewalt zur Wehr setzt.

Kampf in getrennten Realitäten

„Alan Wake 2“ versetzt Spieler in ein Szenario, in dem eine Serie von Ritualmorden die Kleinstadt Bright Falls an der pazifischen Nordwestküste erschüttert. Hier kommt die FBI-Agentin Saga Anderson, die zweite spielbare Protagonistin, ins Spiel. Sie soll diese Morde untersuchen, bemerkt aber schnell, dass sich der Fall zu einer realen Horrorgeschichte entwickelt.

Der Schriftsteller Alan Wake ist wiederum in einem Albtraum jenseits unserer Welt gefangen. Zugleich verfasst er eine dunkle Geschichte, um die Realität um ihn herum zu verändern und seinem Gefängnis zu entkommen. In dieser Situation kämpft Wake darum, nicht den Verstand zu verlieren, und versucht, den Widersacher mit dessen eigenen Waffen zu schlagen.

„Anderson und Wake kämpfen verzweifelt in getrennten Realitäten und sind doch im Innersten auf eine Art verbunden, die sie nicht begreifen: Sie spiegeln einander, wiederholen sich gegenseitig und beeinflussen die Welten, die sie umgeben“, so Remedy.

Vorbestellungen von „Alan Wake 2“ werden weiterhin im PlayStation Store angenommen, wo die Standardversion mit 59,99 Euro zu Buche schlägt. Für 79,99 Euro gibt es die Deluxe Edition mit zusätzlichen Inhalten.

„Alan Wake 2“ kommt am 17. Oktober 2023 für PS5, Xbox Series X/S und PC auf den Markt. Der Vertrieb erfolgt rein digital, da sich Remedy mehr Zeit für den Feinschliff erhofft und zugleich die Gesamtkosten reduzieren möchte.

