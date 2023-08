Phasmophobia: PSVR2-Horror verschoben und neuer Releasezeitraum eingegrenzt

Ursprünglich sollte der beliebte Horror-Titel "Phasmophobia" in diesem Monat den Weg auf die Konsolen finden. Wie die verantwortlichen Entwickler von Kinetic Games in einem aktuellen Statement einräumten, benötigt die Konsolen-Portierung noch etwas mehr Zeit und wurde daher um einige Wochen verschoben.

Im Juni wurde bekannt gegeben, dass der auf dem PC sehr beliebte kooperative Horror-Titel „Phasmophobia“ auch für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht wird. Auf der PS5 inklusive einer Unterstützung von PlayStation VR2.

Nachdem im Rahmen der offiziellen Ankündigung von einem Konsolen-Release im August die Rede war, räumten die Entwickler von Kinetic Games ein, dass sich Geisterjäger auf den Konsolen noch etwas länger gedulden müssen. Aufgrund eines Brandfalls in den Büros des Studios und weiteren Verzögerungen musste der Konsolen-Release von „Phasmophobia“ um ein paar Wochen nach hinten geschoben werden.

Als neuen Releasezeitraum riefen die Entwickler die Halloween-Woche und somit Ende Oktober aus.

Entwickler bedanken sich für die Unterstützung

In der offiziellen Mitteilung an die Community, in der sich Kinetic Games unter anderem für die Unterstützung der Community bedankt, heißt es weiter: “ Aufgrund eines kürzlichen Brandvorfalls in unserem Bürogebäude und unvorhergesehener Entwicklungsprobleme wurde unsere Fähigkeit zur Prüfung und Entwicklung erheblich beeinträchtigt. Nach sorgfältiger Überlegung haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, die ursprünglich für August geplante Konsolenveröffentlichung zu verschieben, während wir alles in Ordnung bringen.“

„Wir haben uns nun das Ziel gesetzt, einen besonderen Start in der Woche vor Halloween im kommenden Oktober anzustreben. Dies gibt uns die benötigte Zeit, um alles zu perfektionieren und feinzustimmen. Ihre Geduld und Ihr Verständnis bedeuten uns alles, und wir können es kaum erwarten, Phasmophobia auf Konsolen zu bringen.“

Genau wie auf dem PC schlüpfen wir auch auf den Konsolen in die Rolle von Geisterjägern und schließen uns mit anderen Spielerinnen und Spielern zusammen, um schaurigen Phänomenen auf den Grund zu gehen und uns über 20 unterschiedlichen Geistern mit individuellen Wesenszügen, Persönlichkeiten und Fähigkeiten zu stellen.

Während die Konsolen im Oktober versorgt wurden, erschien „Phasmophobia“ bereits im Jahr 2020 für den PC.

