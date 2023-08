The Crew Motorfest: Trailer stellt die Inhalte des Year 1-Pass vor

The Crew Motorfest:

Genau wie der Vorgänger soll "The Crew Motorfest" langfristig mit Seasons und neuen Inhalten unterstützt werden. Ein frisch veröffentlichter Trailer geht etwas näher auf die Inhalte des ersten Jahres ein.

"The Crew Motorfest" erscheint im September 2023.

Mit „The Crew Motorfest“ geht die Rennspielserie der Entwickler von Ivory Tower im nächsten Monat in die dritte Runde und soll langfristig mit Seasons und damit verbundenen Inhalten unterstützt werden.

Pünktlich zum Release des Rennspiels wird der Year 1-Pass zur Verfügung stehen, der in den Gold- und Ultimate-Editions neben einem dreitägigen Early-Access-Zugriff enthalten ist. Unter anderem umfasst der Year 1-Pass 25 zusätzliche Fahrzeuge, die laut Entwicklerangaben nach und nach veröffentlicht werden.

Der Dodge Charger SRT Hellcat Redeye Widebody 2023, die Chevrolet Chevelle SS 1970 und der BMW M4 Competition Coupe 2021 beispielsweise sind im ersten Monat nach der Veröffentlichung verfügbar. Anschließend werden in monatlichen Abständen jeweils zwei weitere Fahrzeuge hinzugefügt.

Kostenlose Trial zum Release

Wie in dieser Woche bekannt gegeben wurde, dürfen sich interessierte Spielerinnen und Spieler auf die Möglichkeit freuen, „The Crew Motorfest“ vor dem Kauf ausführlich anzuspielen. So wird in den ersten drei Tagen nach dem offiziellen Release eine kostenlose Trial-Version mit einer Spielzeit von fünf Stunden geboten.

Wer sich nach dem Spielen der Gratis-Trial dazu entschließen sollte, die Vollversion von „The Crew Motorfest“ zu erwerben, kann alle Inhalte und Fortschritte aus der kostenlosen Trial übernehmen und sein Spiel nahtlos fortsetzen. Im dritten Teil der „The Crew“-Reihe verschlägt es uns auf die hawaiianische Insel Oahu.

Hier nehmen wir am Steuer von mehr als 80 unterschiedlichen Fahrzeugen Platz und stellen unser Talent in abwechslungsreichen Rennen und Disziplinen unter Beweis – darunter klassischen Start-Ziel-Rennen, Time-Attacks oder den fordernden „Grand Races“, die auf zufällig generierten Strecken auf ganz Oahu ausgetragen werden.

„The Crew: Motorfest“ wird am 14. September 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Wer zur Gold- oder Ultimate-Edition des Rennspiels greift, kommt in den Genuss eines Vorabzugriffs und kann ab dem 11. September 2023 loslegen.

