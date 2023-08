Armored Core 6: PS4 Pro-Build läuft auf PS5 flüssiger als die Current-Gen-Fassung

An sich läuft die PS5-Version von „Armored Core VI: Fires of Rubicon“ reibungslos. Bei der Framerate gibt es jedoch in bestimmten Momenten Probleme. Laut Lance McDonald ist das meist in Zwischensequenzen, aber auch beim Erkunden unter starkem Wettereinfluss der Fall. Der bekannte Hacker veranschaulicht das anhand eines 32-sekündigen Clips, der im Performance-Modus aufgezeichnet wurde (siehe unten).

Interessant: Der PS4 Pro Build hat dieses Problem offenbar nicht. Zwar meinte Bandai Namco, dass hierbei maximal eine Auflösung von 1800p bei 30 FPS möglich sind. Allerdings bleibt die Bildwiederholrate auf der PS5 dauerhaft bei 60 FPS. Somit läuft dieser Build flüssiger als die native Current-Gen-Version.

Das Gleiche war übrigens bei „Elden Ring“ der Fall. Warum das so ist? McDonald liefert die Erklärung: Anscheinend haben die nativen PS5-Builds keine Compiler-Optimierungen, was die Performance beeinträchtigt.

Schaltet VRR ein

Wer VRR auf seiner PS5 aktiviert hat, sollte die Framedrops ohnehin nicht bemerken. Zumindest berichtet das ein User in den Kommentaren. Für diese Funktion benötigt ihr allerdings ein kompatibles TV-Gerät oder Monitor. Habt ihr das nicht, ist das halb so wild. McDonald bezieht sich nämlich auf Fakten und behauptet nicht, dass die Drops schwerwiegend sind. Sonderlich störend scheinen sie nicht zu sein.

Der am Freitag veröffentlichte „Armored Core“-Ableger kostet im PlayStation Store 69,99 Euro. Sowohl die PS5- als auch die PS4-Version ist enthalten. Darüber hinaus ist das Mech-Spiel auch für Xbox und PC erhältlich.

