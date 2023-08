Baldur’s Gate 3: Düsterer Wechsel zu Akt 2 hat einen Grund

Die Erkenntnisse aus Akt 1 sollen dazu dienen, sich in Akt 2 von „Baldur’s Gate 3“ zurechtzufinden. Akt 2 ist deutlich düsterer und weniger einladend als der erste Akt. Lead Writer Adam Smith erklärt, wieso das so ist.

Wer es in „Baldur’s Gate 3“ über den ersten Akt hinaus geschafft hat, der wird plötzlich mit einem viel düsteren Setting konfrontiert. Akt 2 ist nämlich nicht mehr so Fantasy-Märchen-artig wie Akt 1, sondern schlägt einen ganz anderen Ton an. Außerdem ist Akt 2 nicht so offen wie der Beginn des Spiels.

Und dieser Wechsel hat einen bestimmten Grund: Lead Writer Adam Smith erklärt, wieso es den Stimmungswechsel zwischen den ersten beiden Akten überhaupt gibt. Demnach sei der Wechsel essenziell für die Erzählstruktur des Rollenspiels.

Lead Writer erklärt den Wechsel von Akt 1 zu Akt 2

Der erste Akt sei nämlich so offen und spielerisch konstruiert, damit Spieler und Spielerinnen mehr Raum zum Experimentieren haben. Wir sollen entdecken, was unsere Rolle ist und was wir alles tun können.

Akt 2 soll dann vielmehr eine Abfrage des Könnens der Fans sein. Der zweite Akt soll beispielsweise testen, ob sie gelernt haben, sich in einem schwierigeren Bereich fortzubewegen. Hier soll dann die Intensität des Dramas zunehmen.

Der Fokus in Akt 2 soll darauf liegen, Entscheidungen zu treffen und sich nicht damit zu befassen, was alles möglich ist.

Smith kann sich gut vorstellen, dass das für die Spieler und Spielerinnen zunächst wie ein Schock war und sie dachten, dass das Spiel ein völlig anderes ist. Aber genau dieses Tempo wollte das Entwicklerteam erreichen, denn ansonsten hätten sie es als zu anstrengend empfunden.

Die PS5-Version von „Baldur's Gate 3" lässt übrigens noch bis zum 6. September 2023 auf sich warten. Wer die Digital Deluxe Edition vorbestellt hat, darf sogar schon am 3. September 2023 loslegen.

