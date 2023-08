Dragon’s Dogma 2: Details und neues Gameplay – Präsentation des Rollenspiels angekündigt

Nachdem sich die Community in den letzten Jahren immer wieder für einen Nachfolger einsetzte, wurde „Dragon’s Dogma 2“ im Juni des vergangenen Jahres endlich für die Konsolen und den PC angekündigt.

Wie Capcom in einer aktuellen Mitteilung bekannt gab, dürfen wir uns bereits in wenigen Wochen über neue Eindrücke aus der Welt des Nachfolgers freuen. So wird „Dragon’s Dogma 2“ zu den Titeln gehören, mit denen der Publisher im nächsten Monat auf der Tokyo Game Show 2023 vertreten sein wird.

Die bekannte japanische Gaming-Messe nutzt Capcom unter anderem für eine Präsentation von „Dragon’s Dogma 2“, die am 21. September 2023 um 16 Uhr unserer Zeit im Online-Programm von Capcom zu sehen sein wird.

Moderiert wird das Ganze von Game-Director Hideaki Itsuno, der uns laut Capcom sowohl neues Gameplay-Material als auch weitere Details zum Nachfolger präsentieren wird.

Das Pawn-System feiert ein Comeback

Wie bereits in der offiziellen Ankündigung von „Dragon’s Dogma 2“ bestätigt wurde, wird mit dem Pawn-System eines der beliebtesten Features des ersten Teils zurückkehren. Somit werdet ihr ein weiteres Mal die Möglichkeit erhalten, euch einen Charakter zu erstellen, der euch auf eurer Reise begleiten wird und auch von anderen Spielerinnen und Spielern beschworen werden kann. Auf einen echten Coop wird allerdings ein erneut verzichtet.

Des Weiteren wurde verraten, dass „Dragon’s Dogma 2“ hinsichtlich des Umfangs gehörig zulegt. Den Angaben von Capcom zufolge werden wir in eine Welt verfrachtet, die vier Mal so groß ausfällt wie ihr Pendant aus dem ersten Teil und voller Geheimnisse steckt. Bei der Geschichte hingegen orientierten sich die Entwickler von Capcom bewusst am Vorgänger.

Erneut übernehmen wir die Kontrolle über einen Charakter, der eines schicksalsträchtigen Tages erlebt, wie ihm von einem Drachen das Herz herausgerissen wird. Dadurch verwandelt sich der Charakter in einen Erweckten beziehungsweise eine Erweckte und steht vor der Aufgabe, das eigene Herz zurückzuholen und den Drachen zu töten.

Weitere Meldungen zu Dragon’s Dogma 2:

„Dragon’s Dogma 2“ erscheint zu einem bisher nicht näher genannten Termin für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

Dragon’s Dogma 2 joins the Capcom lineup at #TGS2023! Tune in to the TGS 2023 Capcom Online Program on 9/21, 7am PT as Director Hideaki Itsuno shares new gameplay and info. 📺 https://t.co/PYsnL4JEOI#DD2 #DragonsDogma2 pic.twitter.com/RIpx0TTTo8 — Dragon’s Dogma (@DragonsDogma) August 31, 2023

Weitere Meldungen zu Dragon's Dogma 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren