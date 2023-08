Harvest Moon – The Winds of Anthos: Season Pass mit vier DLC-Paketen angekündigt

Harvest Moon - The Winds of Anthos:

Die Life-Sim "Harvest Moon: The Winds of Anthos" wird auch einen Season Pass mit mehreren DLC-Paketen erhalten. Die Entwickler haben entsprechende Details verraten.

In wenigen Wochen wird Natsume die Life Sim „Harvest Moon:The Winds of Anthos“ für die Konsolen und den PC veröffentlichen. Heute haben die Verantwortlichen bekanntgegeben, dass man den Spielern auch einen Season Pass bieten wird, der zum Preis von 14,99 Euro insgesamt vier DLCs beinhalten wird.

Vier Pakete für mehr Tiefe

Bereits zum Launch wird das „Animal Avalanche Pack“ erscheinen, das zehn weitere Wildtiere beinhaltet, die man finden kann. Darunter finden sich magische Einhörner, Pandabären, Akitas und sogar der Sasquatch. Wenige Wochen später wird das „Visitors From Afar Pack“ ein komplett neues Kapitel mit neuen Charakteren und neuen potentiellen Partnern bieten.

Damit wird auch die Verne Trading Company auftauchen, die ein neues Geschäft aufbauen möchte. Allerdings werden sie sich einigen Herausforderungen stellen können, bei denen man ihnen unter die Arme greifen kann. In den weiteren Wochen werden das „Tool Upgrade & New Interior Designs Pack“ sowie das „New Crops, Fish and Recipes Pack“ auf den Markt kommen. Mit diesen werden drei neue Design-Themes, Werkzeug-Upgrades, neue Pflanzen, Fische, Rezepte und mehr veröffentlicht.

Folgende Termine und Einzelpreise haben die Pakete erhalten:

Animal Avalanche Pack – 26. September 2023 für 2,99 Euro

– 26. September 2023 für 2,99 Euro Visitors From Afar Pack – 17. Oktober 2023 für 12,99 Euro

– 17. Oktober 2023 für 12,99 Euro Tool Upgrade & New Interior Designs Pack – 7. November 2023 für 2,99 Euro

– 7. November 2023 für 2,99 Euro New Crops, Fish, and Recipes Pack – 28. November 2023 für 2,99 Euro

„Harvest Moon: The Winds of Anthos“ erscheint am 26. September 2023 für die PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und den PC (via Steam).

Weitere Meldungen zu Harvest Moon: The Winds of Anthos.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren