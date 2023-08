Nintendo Switch OLED: Ein knallrotes Mario-Modell kommt im Oktober

Ab dem 6. Oktober dieses Jahres bietet Nintendo eine Switch OLED im Super-Mario-Look an. Wie ihr euch vorstellen könnt, kommt dieses Modell in einem knalligen Rot daher. Das Gleiche gilt natürlich für die Joy-Coins. Zudem ist auf dem Dock links unten eine Mario-Silhouette zu sehen. Und bei den Anschlüssen bemerkt ihr mehrere Münzsymbole.

Zum normalen Preis

Dieses Sondermodell wird von Nintendo zum Standard-Preis angeboten – also 349,99 Euro. Das japanische Videospielunternehmen präsentierte diese Variante in der heutigen Super Mario. Bros Wonder Direct. Ab Minute 37:59 seht ihr die Enthüllung.

Das thematisierte „Super Mario Bros. Wonder“ erscheint dann am 20. Oktober, zwei Wochen nach dem Release des neuen Modells. Es ist ein klassischer 2D-Platformer, der aber neuartige Gameplay-Mechaniken und ungewöhnliche Power-Ups enthält. Zwölf Charaktere sind spielbar, Ein Multiplayer ist an Bord.

Bis Nintendo eine Nachfolger-Konsole ankündigt, müssen sich die Fans weiterhin gedulden. Laut inoffiziellen Informationen kommt die neue Hardware nächstes Jahr in den Handel. Angeblich enthält das Gerät einen LCD- statt einem OLED-Bildschirm. Dafür soll sich der Preis in einem kundenfreundlichen Rahmen befinden. Ob dem wirklich so ist, erfahren wir zu einem späteren Zeitpunkt.

