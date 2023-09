Asterix & Obelix – Slap Them All 2: Termin und Gameplay-Teaser zum 2D-Beat’em-Up

Asterix & Obelix - Slap Them All 2:

"Asterix & Obelix: Slap Them All 2" erobert die beiden PlayStation-Konsolen PS4 und PS5 sowie die Switch. Der Termin liegt vor und auch ein Gameplay-Teaser kann angeschaut werden.

„Asterix & Obelix: Slap Them All 2!“ hat nicht nur einen Termin erhalten, auch einen Gameplay-Teaser können sich Fans des brachialen Helden-Duos anschauen. Er ist unterhalb dieser Zeilen eingebettet und zeigt einige Sekunden lang musikalisch untermalte Prügel-Action mit reichlich „Ow!“, „Bang!“ und „Paf!“.

Vorgestellt werden im Video nicht zuletzt die Feinde und Bosse, während zugleich ein Blick auf die Special Moves geworfen werden kann. In den Mittelpunkt rücken natürlich Asterix und sein Kumpel Obelix, der als Kind in einen Kessel mit Zaubertrank fiel und selbst die Form eines solchen Gefäßes annahm. Und natürlich darf auch der vierbeinige Begleiter Idefix nicht fehlen.

Asterix und Obelix müssen einen Diebstahl aufklären

„Asterix & Obelix: Slap Them All 2!“ ist ein 2D Beat’em Up, das Spieler in die von René Goscinny und Albert Uderzo geschaffene Welt eintauchen lässt. Dort können sie sich alleine oder im lokalen kooperativen Modus gegen allerlei römische Feinde zur Wehr setzen.

Zur Handlung: Asterix, Obelix und die Dorfbewohner werden von der plötzlichen Ankunft von Goudurix überrascht, der sie um Hilfe bitten will. Er erzählt, dass sein Vater Ozeanix wegen eines Diebstahls inhaftiert wurde, den er nicht begangen hat.

Bei diesem Diebstahl wurde die Aquila von Lutetia, das kostbare goldene Emblem der römischen Legionen, gestohlen. Asterix gibt daraufhin das Versprechen ab, die Sache zu untersuchen und bittet Goudurix, sicher im Dorf zu bleiben. Asterix und Obelix reisen daraufhin nach Lutetia, um Informationen von einer alten Bekannten zu erhalten, die über die Gerüchte und Intrigen der Stadt gut informiert sein soll.

„Asterix & Obelix: Slap them all! 2“ kann bereits vorbestellt werden, wobei für alle Fassungen jeweils 39,99 Euro* fällig werden:

„Asterix & Obelix: Slap Them All 2“ erscheint am 30. November 2023 für PlayStation 5, PlayStation 4 und Nintendo Switch. Nachfolgend kann der Gameplay-Teaser gestartet werden:

