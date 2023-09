Spyro Reignited Trilogy: Knackt neuen Verkaufsmeilenstein – Neuigkeiten angedeutet

Im November 2018 veröffentlichten Activision und das Entwicklerstudio Toys for Bob die „Spyro Reignited Trilogy“, die drei Plattformer-Klassiker in einem modernen Gewand zurückbrachte. Nun haben die Verantwortlichen einen neuen Verkaufsmeilenstein verkündet, der das Interesse an dem kleinen Drachen noch einmal unterstreicht.

Endlich achtstellig

Demnach konnte die „Spyro Reignited Trilogy“, die „Spyro the Dragon“, „Spyro 2: Ripto’s Rage!“ und „Spyro: Year of the Dragon“ umfasst, die Marke von zehn Millionen verkauften Einheiten erreichen. Dies ist ein immenser Erfolg, der zu weiteren Projekten führen könnte.

Am 9. September 2023 wird die Reihe ihren 25. Geburtstag feiern. Activision weist darauf hin, dass man zu dem Zeitpunkt die verschiedenen Social-Media-Kanäle verfolgen sollte, da man zur Feier etwas mitteilen möchte.

Ursprünglich ist „Spyro“ eine Marke, die von Insomniac Games erschaffen und von Sony vertrieben wurde. Dementsprechend erschien der erste Teil 1998 exklusiv für die PlayStation, woraufhin sich die Marke zu einem beliebten Bestandteil der Geschichte der Plattform entwickelte. Doch über die Jahre hatte Sony verschiedene Marken wie eben „Spyro“ oder auch „Crash Bandicoot“ an Activision abgegeben.

Man kann gespannt sein, wie es mit „Spyro“ weitergehen wird. Zumindest sollte Activision bewusst sein, dass die Spieler den kleinen Drachen nie vergessen haben.

