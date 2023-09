Resident Evil 4 Remake: Steam-Aktivitäten lassen baldigen DLC-Content vermuten

Der Datenbankeintrag des „Resident Evil 4“-Remakes auf Steam wurde aktualisiert. Genauer beschrieben hat Capcom den zwei privaten Branches re_mas_00 und re_mas_02 ein Update verpasst. Vermutlich haben die Entwickler dem Spiel Dateien hinzugefügt, die sie vor dem Release testen.

Ankündigung vielleicht diesen Monat

Weil die Tokyo Game Show vor der Tür steht, könnte der japanische Publisher auf dem Event den erwarteten DLC ankündigen. Dahinter steckt wohl „Separate Ways“, das im Gegensatz zum PS2-Original kein Bestandteil der Neuauflage war. Hier erlebt ihr die Geschehnisse aus der Sicht von Geheimagentin Ada Wong.

Die Existenz dieses Spielmodus ist schon so gut wie bestätigt: Dataminer entdeckten kurz nach der Veröffentlichung des Hauptspiels den Ordner „Another Order“ im Quellcode. So lautet der japanische Name von „Separate Ways“. Zudem behauptete der Insider Dusk Golem, dass dieser Modus als kostenpflichtiger DLC nachgereicht wird – in erweiterter Form.

Schon im Juni gab es auf Steam einen Hinweis bezüglich eines DLCs. Sieben neue Errungenschaften wurden zu diesem Zeitpunkt hinzugefügt, was auf eine zeitnahe Ankündigung hindeutete. Nun könnte es bald so weit sein. Sollte die Download-Erweiterung auf der TGS 2023 vorgestellt werden, müsst ihr euch nur noch etwa zwei Wochen gedulden. Das japanische Gaming-Event findet nämlich zwischen dem 21. und dem 24. September statt.

Neben „Separate Ways“ ist übrigens noch der VR-Modus zu erwarten. Der Termin dafür steht aber weiterhin aus. Bereits im April erschienen ist wiederum der „Söldner“-Modus, in dem ihr auf Highscore-Jagd geht.

Das „Resident Evil 4“-Remake ist für PS5, PS4, Xbox Series X/S und PC verfügbar.

