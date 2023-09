Gargoyles Remastered: Termin der Neuauflage steht fest

Disney Games und Empty Clip Studios haben einen offiziellen Erscheinungstermin für „Gargoyles Remastered“ bekanntgegeben. Demnach wird die Neuauflage des Klassikers der 16-bit-Ära am 19. Oktober 2023 für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC (via Steam und GOG) erscheinen.

Ein Klassiker im modernen Gewand

Bei „Gargoyles Remastered“ handelt es sich um ein Side-Scrolling Platforming-Adventure, das die Adaption der Disney-Serie auf den Bildschirm bringt. Die Neuauflage bringt verbesserte Grafiken, Animationen und Soundeffekte mit sich, die von der Animationsserie inspiriert wurden.

Des Weiteren versprechen die Entwickler klassisches Gameplay, das dem Original treu bleiben soll, wobei auch Achievements, eine Rückspulfunktion und mehr hinzugefügt werden sollen.

Von offizieller Seite heißt es im Weiteren: „Setze steinbrecherische Kraft ein, erklimme Steintürme und Gebäude mit messerscharfen Klauen und gleite durch die Luft, während du in Nonstop-Action Angriffe aus der Luft und Nahkämpfe meisterst, um die Welt vor der Zerstörung zu retten.“

Damit ihr noch einmal einen Eindruck von „Gargoyles Remastered“ erhalten, haben wir den ursprünglichen Ankündigungstrailer eingebunden. Sobald weitere Informationen mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand:

