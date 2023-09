PS5: Für Freunde des runden Leders – Neues PlayStation 5-Bundle geleakt

Aktuellen Berichten zufolge dürfen sich potenzielle Käufer pünktlich zum Release der Fußball-Simulation „EA Sports FC 24“ über ein neues PlayStation 5-Bundle freuen.

Dies berichtet der bekannte Leaker „billbil-kun“, der sich in den vergangenen Monaten vor allem mit seinen korrekten PlayStation Plus- und Games with Gold-Leaks einen Namen machte. Laut „billbil-kun“ wird das neue Bundle in zwei unterschiedlichen Versionen angeboten: Einmal mit der Standard-Version der PlayStation 5 und einmal mit der Digital-Edition.

Die Preise des „EA Sports FC 24“-Bundles liegen laut „billbil-kun“ bei 619,99 Euro (Standard-Edition) beziehungsweise 519,99 Euro (Digital-Edition).

Welche Inhalte im Rahmen des Bundles warten, verrät ein Blick auf die folgende Übersicht.

Die Inhalte des EA Sports FC 24-Bundles

PS5-Konsole Standard-Edition oder Digital-Edition (ohne Disk-Laufwerk)

Download-Code für die Vollversion von EA Sports FC 24

Download-Code für einen Zusatzinhalte für EA Sports FC 24 Ultimate Team, der Folgendes enthält: Ein (1) Pack seltener Goldspieler: Enthält 12 Elemente, alles Spieler, alle Gold, alle selten Drei (3) Icons-Spieler leihweise für 5 Ultimate Team-Spiele



Weiter heißt es, dass das neue PlayStation 5-Bundle passend zum Release von „EA Sports FC 24“ Ende September erscheinen wird. Auch wenn eine offizielle Stellungnahme beziehungsweise Bestätigung seitens Sony Interactive Entertainment noch aussteht, dürfte ein Bundle zu „EA Sports FC 24“ sicherlich nur die wenigsten überraschen.

Schließlich gehört die Fußball-Simulations-Reihe aus dem Hause Electronic Arts zu den erfolgreichsten Spielen auf dem europäischen Markt und bekam im vergangenen Jahr ein PlayStation 5-Bundle mit „FIFA 23“ spendiert. Sollte Sony Interactive Entertainment das PS5-Bundle mit „EA Sports FC 24“ offiziell ankündigen, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

„EA Sports FC 24“ erscheint am 29. September 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch. Käufer der 99,99 Euro teuren Ultimate-Edition erhalten neben 4.600 FC-Punkten zudem einen Early-Access-Zugriff auf das Spiel und dürfen eine Woche vor allen anderen loslegen.

