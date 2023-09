Under the Waves: PS5-Patch in Kürze – Speicher-Problem wird behoben

Under the Waves:

Für die PS5-Version von "Under the Waves" steht ein neues Update in den Startlöchern. Zunächst wurde die PC-Version verbessert. Doch auch Konsolenspieler möchten die Entwickler nicht mehr lange warten lassen.

Für „Under the Waves“ wurde ein Update auf die Version 1.02 veröffentlicht, zunächst allerdings nur für den PC. Doch auch die Konsolen sollen in Kürze versorgt werden, wie der Publisher Quantic Dream in einer Pressemeldung bekannt gibt.

Zu den Bestandteilen des Konsolen-Updates gehören Lösungen für Probleme mit Tearing, Fehler beim automatischen Speichern auf der PlayStation 5 und nicht gespeicherte Screenshots auf der Xbox Series X.

Changelog liefert Einzelheiten

Die folgenden Probleme sollten nach der Aktualisierung auf die neue Version ebenfalls nicht mehr auftreten, wobei sich die Liste vorrangig auf die PC-Version bezieht:

Abbruch der Musik.

Unbegrenzter Sauerstoff während Tag 14.

Ein falsch platzierter Zielmarker während des Bohraktivierungsziels.

Einige Interaktionspunkte nach Beendigung des Spiels wurden nicht aktiviert.

Galeonen-Trophäe wurde nicht korrekt freigeschaltet.

Die Container-Mission startete nach dem Neuladen des Spiels während Tag 3 nicht.

Moon konnte in einer Explosionsschleife stecken bleiben.

Absturz des Spiels bei gewissen Verwendungen von Minen.

Hinzu kommen weitere Bugfixes und Verbesserungen. Die vollständigen Patchnotes zum Update 1.02 von „Under the Waves“ für PC können auf Steam nachgelesen werden.

Parallel Studio möchte allen Spielern für ihr Feedback danken und ist auch weiterhin bestrebt, „aktiv an Verbesserungen für Under the Waves zu arbeiten“.

Gekauft werden kann „Under the Waves“ im PlayStation Store zum Preis von 29,99 Euro für PS4 und PS5. Spieler erhalten damit ein Abenteuer in einem erzählerischen Stil, das die überwältigende Macht der Traurigkeit thematisiert.

In einer techno-futuristischen Version der 1970er-Jahre kämpft Berufstaucher Stan mit einem gravierenden und lebenseinschneidenden Verlust und versucht sich eine neue Zukunft aufzubauen. Doch als Stan immer weiter in diese abgeschiedene Welt eintaucht, beginnen seltsame Ereignisse ihn zu umgeben und schlussendlich muss er eine schwierige Entscheidung treffen.

Weitere Meldungen zu Under the Waves:

„Under the Waves“ kam Ende August 2023 für Konsolen und PC auf den Markt. Wie sich der Titel in unserem Test schlagen konnte, erfahrt ihr hier. Angetan hatten es Sven vor allem die Atmosphäre der Spielwelt sowie Stans Geschichte.

Weitere Meldungen zu Under the Waves.

