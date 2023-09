Marvel’s Spider-Man 2: Die bisher beste Arbeit des Audio-Teams, findet Sound Director

Eine Mitteilung des Sound Design Directors lässt die Erwartungen an den "Marvel's Spider-Man"-Nachfolger weiter steigen. Seiner Meinung nach habe das Audio-Team von Insomniac noch nie so eine gute Arbeit geleistet.

Am 20. Oktober kommt das heißersehnte „Marvel’s Spider-Man 2“ auf die PS5. Andere Publisher fürchten den Release des Superhelden-Abenteuers so sehr, dass sie sich für eine Verschiebung ihres Spiels entschieden haben. So gab erst Remedy Entertainment zu, den „Alan Wake“-Nachfolger wegen Spidey ein wenig verschoben zu haben. Später teilte dann THQ Nordic mit, das auch „Alone in the Dark“ wegen der starken Konkurrenz erst später erscheint.

„Es ist atemberaubend“

Die Erwartungen an den neuen PlayStation-Exklusivtitel sind natürlich hoch. Weiter entfacht wurden sie jetzt von Jeremie Villot, dem Leiter des Sound Designs. In seinem Linkedin-Beitrag vom vergangenen Samstag lobte er die tolle Arbeit des Audioteams.

Hier seine geschriebenen Worte: „Ich möchte nur kurz das fantastische Audioteam von Insomniac loben – eine so wunderbare und talentierte Gruppe von Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten darf. Ich bin mir nicht sicher, ob die Welt auf das vorbereitet ist, was sie in Kürze auf sie loslassen werden – es ist atemberaubend und meiner bescheidenen Meinung nach ihre bisher beste Arbeit. Viel Glück beim Erreichen der Ziellinie!“

Fantastisch. Wunderbar. Talentiert. Atemberaubend – Wie ihr seht, schwärmt Villot von seinem Team. Besonders interessant ist zudem seine Aussage, laut der die Welt nicht bereit sei. Es bleibt abzuwarten, was genau er damit meint und ob der Sound wirklich derart zu begeistern weiß.

Weitere Meldungen zu „Marvel’s Spider-Man 2“:

Ein paar neue Bilder veranschaulichen jedenfalls, wie detailgetreu New York City dieses Mal ausfällt. Dem Design Director zufolge haben die Entwickler viel Zeit mit Google Maps verbracht, um die Stadt so authentisch wie möglich zu gestalten. Einige Fans befürchten hierbei aber, wenig Neues zu sehen bekommen. Schließlich dient New York schon zum dritten Mal als Schauplatz. Allerdings sind in der Fortsetzung neben Manhatten auch Brooklyn und Queens enthalten.

Weitere Meldungen zu Marvel's Spider-Man 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren